Я имел ввиду, что удобна сама возможность выносить метод за пределы класса
Ну да, вот так мучаешься-мучаешься, а потом выясняется что надо было знать определённые секреты )
Может у них и специализация шаблонных классов тоже есть? какими-то хитроумными способами. А то чё-то я давно в сервис-деске прошу об этом, а они молчат. Наверно тоже есть секреты. Колитесь )
Может у них и специализация шаблонных классов тоже есть?
Так давно как!
Ошибки, баги, вопросы
fxsaber, 2017.08.16 13:19
Или что-то другое имеется в виду?
ЗЫ Нашел.
Не, я говорил про шаблоны классов, а не функций.
К слову, специализация шаблонов функций на самом деле ещё не реализована. То что по вашей ссылке они почему-то назвали "специализацией" на самом деле совсем другое. А сейчас есть возможность только перегрузки с конкретными типами. По сути это почти то же самое, что и специализация, с той лишь разницей, что отсутствует контроль компилятора за идентичностью сигнатуры всех перегруженных функций. А это бывает необходимо, когда функции расположены в разных местах кода.
Так намного удобнее.
Без примера не пойму.
На самом деле я там преувеличил, сказав что "почти то же самое". Отличия существенные, т.к. перегрузить можно только аргументы функции, а в шаблоне могут присутствовать и прочие typename, не относящиеся к аргументам. И их можно только специализировать. Вот например шаблон без аргументов вообще:
Специализация без аргументов? )) а по чем специализироваться будет?
А что здесь такого?
Сразу после обновления на build 1650, при перетаскивании из Навигатор\Избранное нескомпилированного эксперта Draw на график вместо записи MQL5 cannot open file 'Draw.ex5' -> запускается другой эксперт, а именно ExpertMACD
После завершения компиляции Draw все исправилось, но сам факт
Добавлю: Cитуация повторяющаяся - вместо любого нескомпилированного советника запускается ExpertMACD