Ошибки, баги, вопросы - страница 1964
Давно на самом деле наболело. Возможно, не одного меня раздражает.
Да, не одного Вас. )
Просьба пояснить typeof. Поиском не нашел нормального объяснения не для опытных программеров.
Эти строки удалил (случайно попали).
У вас https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page1983#comment_5616331 аналогичная запись такого видаНесущественное отличие: отсутствует Value, поскольку оно избыточно
Поиск в файлах: искомая строка: 'A\t\tB A'
Пропуск символов табуляции в результирующей фразе: Поиск 'AB A' в папке 'W:'
На результаты поиска не влияет, но может вызывать путаницу.
Пусто... а почему?
Вы снова добавили неоднозначностьпока f была одна - неонозначности не было
Именно так! Сейчас могу обозвать f сразу много всяких функций и переменную. Должен же быть здравый смысл при таких неоднозначностях, чтобы не вызывать случайных ошибок. По-моему, логично обломать, выдав пустую строку на typename f, чем порождать проблемы, когда случайно взял и определил еще одну f.
Так может такая возможность и есть источник скрытых ошибок?!
Мне такая возможность нравится! Надо только осознавать, что делаешь.
Кстати... IsStopped() возвращает bool
Это Print искажает результат (0 вместо false). В любом случае противоречие не (не только) в документации
