MT4-Tester VS MT5-Tester - страница 2
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Переборы (100 000 USD на старте)
Странное у вас понятие об описании условий тестирования.
Такой подход к деталям большую тень бросает на все ваши последующие выводы.
Это не работает сейчас в MT4.
Это работает сейчас в MT4.
Имеется или есть точные доказательства, что слиппажи и правила активации именно так и работают как заявлено?
Можете технически доказать и объяснить, как внешняя программа может изменять условия срабатывания ордеров в движке MT4 тестера? Неужели методом глубокого инжекта в этот движок?
Странное у вас понятие об описании условий тестирования.
Такой подход к деталям большую тень бросает на все ваши последующие выводы.
Если что-то не досказал, то не специально. Вроде, все данные сообщил ранее. Но повторю
Шифрование параметров теста (результатов) => Отправка на loopback => Расшифровка параметров теста (результатов)
Если взять из потолка 50 мс, то получается 260 * 2 * 50 / 1000 = 26 сек.
Что весьма не мало.
Было бы интересно узнать реальные цифры.
Renat Fatkhullin:
Докажите и объясните технически, как это достигается.
Как технически достигается - не знаю. Доказать - сразу не готов (после сна сделаю).
Имеется или есть точные доказательства, что слиппажи и правила активации именно так и работают как заявлено?
Можете технически доказать и объяснить, как внешняя программа может изменять условия срабатывания ордеров в движке MT4 тестера? Неужели методом глубокого инжекта в этот движок?
Одно то, что спред не фиксированный уже много лет, говорит о том, что инжект глубокий. Эта MT4-возможность очень популярна на многих форумах. Отталкивает только не бесплатность. Но триал полноценный, поэтому каждый может попробовать. Собственно, сам триал установил несколько часов назад, чтобы эту ветку создать.
Конструктив смогу поддержать только после небольшого отдыха. Собственно, каждый может проверить заявления уже сейчас при желании.
Входные параметры
Видно, что дикие тормоза при Shift = 1. Для примера, вот как справляется MT4 с нулевым проходом
Т.е. более, чем в 60 раз быстрее.
ЗЫ
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
fxsaber, 2017.04.26 15:08
Просьба в логах оптимизатора показывать диапазон и шаг оптимизируемых параметров.
А так же в логах агентов такие строки
сопровождать информацией по соответствующему прогону - имя советника и его входные параметры.
Видно, что дикие тормоза при Shift = 1. Для примера, вот как справляется MT4 с нулевым проходом
Дожидаться окончания оптимизации стало бессмысленным, поэтому остановил.
Запуск нулевого одиночного прохода показал (не стал дожидаться завершения), что по мере выполнения прохода производительность тестера падает очень сильно.
History-функции не задействованы.
Если что-то не досказал, то не специально. Вроде, все данные сообщил ранее. Но повторю
Ок, вот мои результаты на том же (только сервер Alpari-MT5-Demo):
Понятно, что оптимизировать в одно ядро в МТ5 не имеет никакого смысла и даже на 8 ядрах все проходит очень быстро. Уверен, что ваши 14 минут в МТ4 сделаны на близком по мощности на одно ядро процессоре, так что время можно сравнивать. У меня даже частота на 1 ядро всего 2.6 Ghz.
Почему нет линейного снижения времени? Потому что задачи неравномерные из-за количества сделок. В каких-то проходах 100 сделок (расчет занимает секунду), а где-то 230 000 сделок (до 50 секунд). Так как скорость расчетов полностью определяется кому и как распределятся самые долгие проходы, то критический путь в пакетах сильно не уменьшается.
Ваши тормоза исключительно из-за неэффективного скана истории сделок в релизной версии. Тормозные случаи - это проходы с 200 000 и более сделок.
Весь пример эксперта написан так, что он занимается только одной вещью - страшно неэффективно сканит всю историю сделок на каждом тике. То есть по 1.8 миллиона полных рескана всей истории сделок на один проход. Причем еще код MT5 выборок не родной, а костыль в виде обертки MT4 стиля, что еще больше расходов дает.
Как уже ранее я показал, работу и выборку больших торговых историй сделок мы кардинально переписали и теперь нет никакой разницы в глубине истории.
Приложил последний билд 1598 для проверки, где все работает быстро. Достаточно заменить файлы в каталоге MetaTrader 5.
Вот лог проходов:
Нулевой проход с 216к сделок (параметры Shift=1, Limit=5) отработал за 7 секунд.
Весь пример эксперта написан так, что он занимается только одной вещью - страшно неэффективно сканит всю историю сделок на каждом тике. То есть по 1.8 миллиона полных рескана всей истории сделок на один проход. Причем еще код MT5 выборок не родной, а костыль в виде обертки MT4 стиля, что еще больше расходов дает.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
MT4-Tester VS MT5-Tester
fxsaber, 2017.05.08 04:03
History-функции не задействованы.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
MT4-Tester VS MT5-Tester
fxsaber, 2017.05.08 01:11Если есть сомнения, что MT5-замедление вызвано использованием сторонней библиотеки, желающие могут переписать простую MT4-логику данного советника на MQL5 на свой лад и проверить гипотезу.
Как уже ранее я показал, работу и выборку больших торговых историй сделок мы кардинально переписали и теперь нет никакой разницы в глубине истории.
Приложил последний билд 1598 для проверки, где все работает быстро. Достаточно заменить файлы в каталоге MetaTrader 5.
1598 отрабатывает значительно быстрее, чем 1596. При этом даже там, где History-функции совсем не используются. Видимо, сам терминал в своих потрохах во время прогона вызывал эти ранее тормозные функции.
Оптимизация MT4
Оптимизация MT5
Теперь MT5 медленнее MT4 в 1.7 раза.
ЗЫ Не все прогоны совпали идеально. Значит, кто-то из тройки точно врет (MT4+TDS, MT5, MT4Orders). Будем искать.