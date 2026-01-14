Ошибки, баги, вопросы - страница 1641
Ваш код находится на стадии черновика.
Вы можете отправить его на проверку модераторам кнопкой "Отправить на проверку".
Помогите найти кнопку "Отправить на проверку" в кодобазе! Одна работа давно имеет статус "представлена на проверку" и кнопка отправки там есть, если править черновик. Стал оформлять другую работу - нет кнопки. Все работы под MT5.
Похоже, проблема в том, что не ставится галочка за "Оформление текста"
Что в таком случае делать? Текст оформил, а толку ноль. К кому из модераторов лучше обратиться, чтобы решить проблему?
В каждом случае нужно поставить своё согласие о том, что всё прочитано и Вы согласны. Вы в разделе "Оформление текста" точно подтвердили своё согласие?
MQL4. Компилятор не выдает ошибку для скрипта:
но после запуска в МТ4 в логах появляется ошибка:
Надо бы сообщать об ошибке уже на этапе компиляции.
Я извиняюсь, а если у вас в руке топор значит вы кого-то хотите им убить?
После сегодняшнего обновления 18.08.2016 функция OrderCalcMargin стала возвращать 0.
Версия терминала Demo 5.00 билд 1383
Проверочный код:
Вывод в терминале:
2016.08.18 20:35:36.394 Test (EURUSD,H1) OneLot=0.0 GetLastError=0
ps: так же написал в сервисдеск, но тут тоже темка подходящая, так что возможно по данному сообщению быстрей отреагируют.