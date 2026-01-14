Ошибки, баги, вопросы - страница 1641

Ошибка при дебаге (build 1383)
class A
{
public:
  static A* f() {return(NULL);}
  
  bool operator ==( int i) {return(true);}
};

void OnStart()
{
  A::f() == 0; // при дебаге возникает ошибка "invalid pointer access", релиз - все норм.
}
 

Ваш код находится на стадии черновика.

Вы можете отправить его на проверку модераторам кнопкой "Отправить на проверку".

Помогите найти кнопку "Отправить на проверку" в кодобазе! Одна работа давно имеет статус "представлена на проверку" и кнопка отправки там есть, если править черновик. Стал оформлять другую работу - нет кнопки. Все работы под MT5.

 
fxsaber:

Помогите найти кнопку "Отправить на проверку" в кодобазе! Одна работа давно имеет статус "представлена на проверку" и кнопка отправки там есть, если править черновик. Стал оформлять другую работу - нет кнопки. Все работы под MT5.

Похоже, проблема в том, что не ставится галочка за "Оформление текста"

 

Что в таком случае делать? Текст оформил, а толку ноль. К кому из модераторов лучше обратиться, чтобы решить проблему?

 
fxsaber:

Похоже, проблема в том, что не ставится галочка за "Оформление текста"

 

Что в таком случае делать? Текст оформил, а толку ноль. К кому из модераторов лучше обратиться, чтобы решить проблему?

В каждом случае нужно поставить своё согласие о том, что всё прочитано и Вы согласны. Вы в разделе "Оформление текста" точно подтвердили своё согласие?
 
Karputov Vladimir:
В каждом случае нужно поставить своё согласие о том, что всё прочитано и Вы согласны. Вы в разделе "Оформление текста" точно подтвердили своё согласие?
Да, конечно. Там без согласия дальнейшие шаги даже не возможны. Это третья работа, что оформляю в кодобазу. Раньше с первого раза получалось оформлять все до состояния отправки. А сейчас этой кнопки "на отправку" нет. Что не так - никак не пойму.
 
Кто-нибудь может поделиться быстрой реализацией многомерных массивов на MQL с произвольной структурой? При переводе сишных double *** на MQL объекты (типа CArrayBase из статьи и прочие улучшенные аналоги, но в любом случае в виде списков списков) производительность вычислений падает в 5-7 раз.
 

MQL4. Компилятор не выдает ошибку для скрипта:

#property strict
void OnStart()
  {
   string array[2]={"a","b"};
   ArraySort(array);
  }

но после запуска в МТ4 в логах появляется ошибка:


Надо бы сообщать об ошибке уже на этапе компиляции.

 
Maxim Khrolenko:

MQL4. Компилятор не выдает ошибку для скрипта:

но после запуска в МТ4 в логах появляется ошибка:


Надо бы сообщать об ошибке уже на этапе компиляции.

Я извиняюсь, а если у вас в руке топор значит вы кого-то хотите им убить?

 
Karputov Vladimir:
В каждом случае нужно поставить своё согласие о том, что всё прочитано и Вы согласны. Вы в разделе "Оформление текста" точно подтвердили своё согласие?
Оказалось, что не подтвердил. Выяснил, когда случайно щелкнул на этом тексте. Спасибо!
 

После сегодняшнего обновления 18.08.2016 функция OrderCalcMargin стала возвращать 0.

Версия терминала Demo 5.00 билд 1383

Проверочный код:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTimer()
{
//---
   double one_lot;
   if(!OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_BUY,Symbol(),1.0,SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK), one_lot))return;
   Print("OneLot=",one_lot, " GetLastError=", GetLastError());
}

Вывод в терминале:

2016.08.18 20:35:36.394    Test (EURUSD,H1)    OneLot=0.0 GetLastError=0

ps: так же написал в сервисдеск, но тут тоже темка подходящая, так что возможно по данному сообщению быстрей отреагируют.

