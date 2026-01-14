Ошибки, баги, вопросы - страница 1646
Всем привет, у меня айфон 4 apple. Пропала возможность закрывать ордера с айфона, в чем причина ??? Пользуюсь MetaTrader 4. Брокер Just2Trader-Demo.
Добрый день. Опишите ваши проблему более подробно, пожалуйста. Необходимы логи/скриншоты.
С десктопа работает ?
Тогда в вашем прошлом посте оба абзаца противоречат друг другу.
Никакого противоречия
Разность двух нормализованных double всегда будет равна нулю, если их нормализованные значения совпадают.
Это утверждение верно. Истинно и следующее утверждение
Более того, можно взять два числа, нормализованные значения которых будут равны между собой. Но их нормализованная разность не будет равна нулю.
Объясните пожалуйста следующее поведение:
fxsaber, 2016.07.22 15:39
Никакого противоречия
Это утверждение верно. Истинно и следующее утверждение
Вы уверены?
Разность ... будет равна нулю
нормализованная разность не будет равна нулю.