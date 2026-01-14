Ошибки, баги, вопросы - страница 1646

1aass:

Всем привет, у меня айфон 4 apple. Пропала возможность закрывать ордера  с айфона, в  чем причина ??? Пользуюсь MetaTrader 4. Брокер Just2Trader-Demo.

Добрый день. Опишите ваши проблему более подробно, пожалуйста. Необходимы логи/скриншоты.

С десктопа работает ?

 
Alexey Navoykov:
Тогда в вашем прошлом посте оба абзаца противоречат друг другу.

Никакого противоречия

fxsaber:

Разность двух нормализованных double всегда будет равна нулю, если их нормализованные значения совпадают.

Это утверждение верно. Истинно и следующее утверждение

Более того, можно взять два числа, нормализованные значения которых будут равны между собой. Но их нормализованная разность не будет равна нулю.

 

Объясните пожалуйста следующее поведение:

 

 

Работаю в тестере в оффлайне. Как сделать, чтобы лог не засорялся сотнями тысяч записей?
2016.07.21 07:48:41.578 MQL5.community  authorization failed

Актуально. Вкладка Настройки -> Сообщество не заполнена.
 
Добавьте, пожалуйста, переход на определение соответствующих операторов при нажатии ALT+G.
 
Почему нет определенных по-умолчанию операторов "==" и "!=" для структур?
struct A { int i; };

int OnStart()
{
  A a, b;
  
  return(a == b); // '==' - illegal operation use
}
 
Почему нельзя делать return void-функции? Такая дискриминация проносит иногда неудобства
double Double() { return(0); }
int Int() { return(0); }
void Void() {}

#define MACROS(NAME,T) T New##NAME() { return(NAME()); }

MACROS(Double, double)
MACROS(Int, int)
MACROS(Void, void) // 'return' - 'void' function returns a value
 
Почему допускается static, объявленный в подтеле тела функции?
void OnStart()
{
  if (true)
    static int i = 0; // почему допускается static, объявленный в подтеле тела функции?
}
Тело (подтело) - мой термин. Не знаю, как правильно. По смыслу должно быть понятно.

 
Рационально ли (с точки зрения проивзодительности кода) в методах/функциях все внутренние (в основном теле - не в подтелах) переменные объявлять, как static?

Например, у меня есть много объектов одного класса. У всех у них я вызываю один и тот же метод. Будет ли выполняться такой массовый вызов быстрее (оптимальнее код), если все внутренние переменные соответствующего метода сделать static?
 
fxsaber:

Никакого противоречия

Это утверждение верно. Истинно и следующее утверждение

Вы уверены?

Разность ... будет равна нулю

и при этом

нормализованная разность не будет равна нулю.

Как вы это себе представляете?  Если первое равно, то второе и подавно будет равно.
