Оплата фриланса.
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Пожалуйста ознакомитесь с темой: В Маркете и Фрилансе вводится заморозка заработанных средств на неделю.
Это сделано с целью защитить от левых фригидных работ с перегоном средств. Можете не участвовать в сервисе фриланс, если вас не устраивают правила.
Какие левые фригидные работы если я передал заказчику и работу и исходный код?
Да меня не устраивают условия и я отказался от нового задания - не работал ранее через фриланс, не буду и впредь.
Какие левые фригидные работы если я передал заказчику и работу и исходный код?
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Значит читать всё таки время не нашли? Конечно, ведь выдвигать "мне все должны", "я не понимаю и не хочу даже понимать - поэтому нужно делать так как я хочу" намного легче.
Пожалуйста ознакомитесь с темой: В Маркете и Фрилансе вводится заморозка заработанных средств на неделю.
Мне первоначальные условия по 7-дневной заморозке были более понятны. Когда заключили соглашение, средства со счета заказчика заморожены и с этого момента идет отсчет семи дней.
Потом изменили. Средства у заказчика замораживают, я делаю работу, может неделю, может две и после подтверждения заказчиком оплаты должно пройти еще 7 дней. Разве нельзя их проверить с момента заморозки?
Значит читать всё таки время не нашли? Конечно, ведь выдвигать "мне все должны", "я не понимаю и не хочу даже понимать - поэтому нужно делать так как я хочу" намного легче.
Я выдвинул какие - то требования? Есть условия сервиса с которыми я не спорю, но они меня не устраивают, поэтому я не работаю. Всё предельно просто и ясно.
Поэтому читать всё же кто то другой не умеет.
Какие левые фригидные работы если я передал заказчику и работу и исходный код?
У вас нормальные работы, а были случаи фригидных.. Чтобы определить что к чему при таком большом объеме работ в сервисе - нужно время, вот это и есть 7 дней.
Да меня не устраивают условия и я отказался от нового задания - не работал ранее через фриланс, не буду и впредь.
вот все и разрешилось
Потом изменили. Средства у заказчика замораживают, я делаю работу, может неделю, может две и после подтверждения заказчиком оплаты должно пройти еще 7 дней. Разве нельзя их проверить с момента заморозки?
Проверить можно только после принятия работы.. А что проверять сразу после заморозки ? ТЗ ? дак оно и у фригидных есть.. А вот ТЗ + готовый код, это уже проще проверять на левак..
А вот заморозка после окончания работы - это и мне не понятно.
Деньги морозят, чтобы не рассчитывались карженными карточками.
А вот заморозка после окончания работы - это и мне не понятно.
на период работы тут всё понятно. Вопрос с заморозкой после.
вот все и разрешилось
Проверить можно только после принятия работы.. А что проверять сразу после заморозки ? ТЗ ? дак оно и у фригидных есть.. А вот ТЗ + готовый код, это уже проще проверять на левак..
Именно так.
Кстати, возможности и удобства фриланс биржи реально выросли. Добавились новые варианты работ, детализировались описания:
Ну и вакханалию с бесплатным черпанием заказов и исполнителей частично перекрыли. Что реально не нравится людям.
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Никогда не беру работу во фрилансе, но так получилось что прилетел заказ. Пройдя массу неожиданных этапов с согласованием и т.д. в конце концов столкнулся с заморозкой средств на 7 дней. А для чего это сделано никак не могу понять?
Ведь заказчик и исполнитель всё согласовали, прототип, код, макет и масса других неожиданных этапов выполнены и тут ещё заморозка.
Как то ранее на работе у меня возникали неожиданные задержки по зп и я всегда работадателю говорил, что если ты задерживаешь мне оплату то будь добр, по средней ставка по депозитам, за количество дней задержки увеличивай оплату моего труда.
Сейчас средняя ставка 7.25% годовых, за 7 дней это должно быть 7,25/365*7=0.139%. Мне метаквоты их оплатят ?
Если нет, то почему вы пользуетесь моими деньгами, за которые я между прочим заплатил вам ваш налог 10% ?