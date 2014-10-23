Нужна ли возможность настраивать контекстное меню графика?

  • 60% (52)
  • 19% (16)
  • 21% (18)
Всего проголосовало: 86
 

Перед голосованием желательно прочитать вот это сообщение:

Контекстное меню графика, которое вызывается кликом правой кнопкой мыши на нём, довольно громоздкое. Большинство опций в нём я не использую, к тому же многие из них можно более удобно разместить на панели под главным меню.

Думаю было бы неплохо дать возможность настраивать контекстное меню подобно тому, как это делается для панелей под главным меню терминала. Главным аргументом в пользу такого решения может быть то, что более важные для торговли опции находятся глубже, чем те, которые в основном используются буквально однократно. Я имею ввиду выпадающее меню Торговля, из которого есть возможность быстро выставить торговые уровни.

Пример того, как могло бы быть:


//--- 

Вот такое контекстное меню я бы настроил у себя (рисунок выше).

//--- 

P.S. >>> Нужно ещё подумать, где должна быть кнопка Настроить, как это сделано в контекстном меню Панели инструментов под главным меню. Можно сделать так же, то есть, в самом контекстном меню. Или в окне свойств графика (F8).

В итоге, после установки терминала по умолчанию всё останется точно также. Пользователь увидит только ещё одну кнопку в контекстном меню: Настроить. А дальше сам решит, настроить или нет. И довольны останутся даже те, которым нравятся опции, которыми они не пользуются. ;) 

[Удален]  
tol64:

Добрый день. Идея, конечно, хорошая, но ее реализация - это просто визуальное улучшение. У MQ, как мне кажется, нет времени даже на более интересные предложения, которые непосредственно могут улучшить качество трейдинга (выставление ордеров вручную в тестере) или визуальное улучшение (добавление вручную графических объектов в тестере), или для непосредственной, качественной работы (корректное отображение информации на нескольких мониторах). И, думаю, это далеко не все...
[Удален]  
ничего не понял.... шаблоны есть... не все возможности реализованы... это да.... график в корне отличается от классического бумажного... ну тенденциии... мода... туда сюда... еслиб можно было в шаблоне оставлять заданный вертикальный масштаб.... а нужно ли уже это... иногда мне кажется что фиксированный масштаб по вертикали сломали те кого называют ММ... чтобы совсем заморочить головы хомячкам из соседней ветки...
 
Tapochun:
Добрый день. Идея, конечно, хорошая, но ее реализация - это просто визуальное улучшение. У MQ, как мне кажется, нет времени даже на более интересные предложения, которые непосредственно могут улучшить качество трейдинга (выставление ордеров вручную в тестере) или визуальное улучшение (добавление вручную графических объектов в тестере), или для непосредственной, качественной работы (корректное отображение информации на нескольких мониторах). И, думаю, это далеко не все...
Продолжаем просто предлагать, как можно было бы улучшить терминал и сделать его ещё более удобным. То, что предложений собралось очень много я не сомневаюсь. Это хорошо. Значит развитие будет продолжаться. Остановка в развитии == деградация. ;)
[Удален]  
Удобным для кого?
[Удален]  
К стати, ИМХО, введение пятизнака сдвинуло 4Н графики на М15... ну или 3Н... их просто тогда не было... :-)))
 

IvanIvanov:
ничего не понял....

... 

Удобным для кого? 

Ну прочитай тогда ещё раз, повнимательней. Удобным для тех, кто согласен с аргументами. ;)

[Удален]  
ПрочитайТЕ.... плиз... 

Какая разница - чем доить.... лишь бы молоко бЫло.... или быЛо...

[Удален]  
А может просто создать отдельную ветку (поправьте меня, если этого еще не было) - опрос, например, из этой ветки. Назвать - предложения по улучшению. В этой ветке в течение месяца собирать предложения формучан, а далее, скажем, топ 10 перенести в опрос. Сделать это для того, чтобы MQ видели, какому количеству пользователей и что нужно, а также, чтобы все было в одном месте. И пусть это будет местом для общения с MQ по реализации конкретных идей. Думаю, их наберется не мало...
[Удален]  
IvanIvanov:

ПрочитайТЕ.... плиз... 

Какая разница - чем доить.... лишь бы молоко бЫло.... или быЛо...

Доить можно разными методами... одни удобнее, другие - не очень.
