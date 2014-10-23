Нужна ли возможность настраивать контекстное меню графика?
- Мультивалютное тестирование на истории, Запрет обновления для MT-5.
- Команда главного меню "Советники"
- Экономический календарь
Перед голосованием желательно прочитать вот это сообщение:
Контекстное меню графика, которое вызывается кликом правой кнопкой мыши на нём, довольно громоздкое. Большинство опций в нём я не использую, к тому же многие из них можно более удобно разместить на панели под главным меню.
Думаю было бы неплохо дать возможность настраивать контекстное меню подобно тому, как это делается для панелей под главным меню терминала. Главным аргументом в пользу такого решения может быть то, что более важные для торговли опции находятся глубже, чем те, которые в основном используются буквально однократно. Я имею ввиду выпадающее меню Торговля, из которого есть возможность быстро выставить торговые уровни.
Пример того, как могло бы быть:
Вот такое контекстное меню я бы настроил у себя (рисунок выше).
//---
P.S. >>> Нужно ещё подумать, где должна быть кнопка Настроить, как это сделано в контекстном меню Панели инструментов под главным меню. Можно сделать так же, то есть, в самом контекстном меню. Или в окне свойств графика (F8).
В итоге, после установки терминала по умолчанию всё останется точно также. Пользователь увидит только ещё одну кнопку в контекстном меню: Настроить. А дальше сам решит, настроить или нет. И довольны останутся даже те, которым нравятся опции, которыми они не пользуются. ;)
Перед голосованием желательно прочитать вот это сообщение:
Контекстное меню графика, которое вызывается кликом правой кнопкой мыши на нём, довольно громоздкое. Большинство опций в нём я не использую, к тому же многие из них можно более удобно разместить на панели под главным меню.
Думаю было бы неплохо дать возможность настраивать контекстное меню подобно тому, как это делается для панелей под главным меню терминала. Главным аргументом в пользу такого решения может быть то, что более важные для торговли опции находятся глубже, чем те, которые в основном используются буквально однократно. Я имею ввиду выпадающее меню Торговля, из которого есть возможность быстро выставить торговые уровни.
Пример того, как могло бы быть:
Добрый день. Идея, конечно, хорошая, но ее реализация - это просто визуальное улучшение. У MQ, как мне кажется, нет времени даже на более интересные предложения, которые непосредственно могут улучшить качество трейдинга (выставление ордеров вручную в тестере) или визуальное улучшение (добавление вручную графических объектов в тестере), или для непосредственной, качественной работы (корректное отображение информации на нескольких мониторах). И, думаю, это далеко не все...
Продолжаем просто предлагать, как можно было бы улучшить терминал и сделать его ещё более удобным. То, что предложений собралось очень много я не сомневаюсь. Это хорошо. Значит развитие будет продолжаться. Остановка в развитии == деградация. ;)
Продолжаем просто предлагать, как можно было бы улучшить терминал и сделать его ещё более удобным. То, что предложений собралось очень много я не сомневаюсь. Это хорошо. Значит развитие будет продолжаться. Остановка в развитии == деградация. ;)
ПрочитайТЕ.... плиз...
Какая разница - чем доить.... лишь бы молоко бЫло.... или быЛо...
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования