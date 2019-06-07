Проблемы автовалидации продукта в маркете

Автовалидация индикатора завершилась с ошибкой,  вызванной какими-то проблемами на стороне сервера:

test on EURUSD,M30 (netting)
not synchronized with trade server

И что теперь делать?  Как запустить повторную автовалидацию?

 
Alexey Navoykov:

Спустя время, естественно...

 
Artyom Trishkin:

Спустя время, естественно...

Так а как это сделать? Я не вижу там кнопки повторного запуска автовалидации. Есть только кнопка "Отправить на проверку", но она неактивна, пока не пройдёт автовалидация.

 
Alexey Navoykov:

Нужно вроде загружать новую версию. 


 
Evgeny Belyaev:

Нужно вроде загружать новую версию. 

Не, ну это не вариант.  Перекомпилировать и менять номер версии лишь для того, чтобы повторно запустить автовалидацию, которая не факт что опять не выдаст ошибку сервера.  И скоко так плясать придётся...
 
Alexey Navoykov:
Поставьте точку или пробел в описании программы...

Alexey Navoykov:

Измените код. Откомпелируйте. Должен изменится размер файла. Загружайте заново. Версию менять не нужно. Можно загружать не ограниченное количество раз, главное изменять код. Пробуйте, но нужно понять причину отказа. 
 
Alexey Navoykov:

Иногда просто меняю спред и гоню автовалидацию по новой. На MT4 это работало.

