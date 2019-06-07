Проблемы автовалидации продукта в маркете
Автовалидация индикатора завершилась с ошибкой, вызванной какими-то проблемами на стороне сервера:
И что теперь делать? Как запустить повторную автовалидацию?
Так а как это сделать? Я не вижу там кнопки повторного запуска автовалидации. Есть только кнопка "Отправить на проверку", но она неактивна, пока не пройдёт автовалидация.
Нужно вроде загружать новую версию.
Не, ну это не вариант. Перекомпилировать и менять номер версии лишь для того, чтобы повторно запустить автовалидацию, которая не факт что опять не выдаст ошибку сервера. И скоко так плясать придётся...
Поставьте точку или пробел в описании программы...
Иногда просто меняю спред и гоню автовалидацию по новой. На MT4 это работало.
test on EURUSD,M30 (netting)
not synchronized with trade server
