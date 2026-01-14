Ошибки, баги, вопросы - страница 1175

A100:

......................функции (поиска, вычисления, и т.д.) в общем случае возвращают длину/размер, либо -1 в случае неудачи, что существенно упрощает обработку ошибок.

не настолько, чтоб жертвовать половиной диапазона значений.
 

Приветствую. Подскажите новичку какие функции использовать для выставления общего тейка у сетки ордеров при обратном сигнале?

 
Осваиваю файловые операции. Кто-нибудь в курсе, MQL4/5 быстрее работается с файлом csv или txt?
 
paladin800:
Осваиваю файловые операции. Кто-нибудь в курсе, MQL4/5 быстрее работается с файлом csv или txt?
bin
 
papaklass:
 Какие задачи Вы пытаетесь решить через работу с файлами?
Надо записывать в файл состояние позиций и тем же МТ4 считывать эти данные. Нужна корреляция позиций одного символа с другим(-и) символом(-ами). Например, если есть уже какое-то граничное количество позиций по EURUSD, то по GBPUSD уже больше не открывать. Умею это делать без файловых операций, просто я хочу научиться работать с файловыми операциями, так для расширения кругозора.
 

Плиз приведите пример кода, как вызвать из эксперта прилинкованный ресурс-индикатор, который в свою очередь использует в себе другой прилинкованный ресурс-индикатор. Например, есть индикатор A, из него вызывается B. Также есть эксперт C, который использует A. Что нужно прописать в #resource и при вызове iCustom во всех случаях?

Справка написана непонятно на сей счет. Обычная конструкция в индикаторе A:  #resource "\\Indicators\B.ex4", а потом iCustom(::Indicators\B.ex4) - нормально работает при запуске индикатора A самого по себе. Однако если A вставляется в эксперт #resource "\\Indicators\A.ex4", возникает ошибка  cannot load resource для вложенного индикатора, с указанием какого-то абсолютно кривого синтезированного пути, в котором почему-то упоминается каталог Libraries, а индикатор B ищется внутри самого себя (MQL4\Libraries\::Indicators\B.ex4::Indicators\B.ex4).

 
meat:

По поводу ArraySize я буквально на днях поднимал похожую проблемку на MQL4:  https://www.mql5.com/ru/forum/152471. Как я  понимаю, на MQL5 должно быть всё идентично этом плане.

А когда появился этот 969 билд?  Возможно там как-раз и учли моё обращение :)   По поводу этой проблемы в сервис-деске ответили, что причина была в некорректной работе оптимизатора, и что они поменяют тип на uint в новых билдах. Точнее по факту он и сейчас uint, просто недокументированно :)  И кстати для ArrayResize тоже будут менять на uint.  Я правда посоветовал им менять сразу на ulong, иначе в ближайшем будущем придётся вернуться к этой проблеме из-за нехватки 32-битного значения при хранения больших объёмов.

А что касается значения -1 при ошибке, то с этим проблем быть не должно, ибо:  (int)-1 = (uint)-1 = 0xFFFFFFFF = UINT_MAX, т.е. битовое представление одно и то же.  Правда операция сравнения уже даст другой результат.  Т.е. если в коде было так:

то станет некорректно.

Ещё раз спасибо за заявку, возвращаемый тип функций ArraySize и ArrayRange менять не будем, оставим тип int, внесли исправления в оптимизатор кода, теперь ошибки описанной Вами не будет.

Общее количество элементов в MQL массиве не может превышать INT_MAX и меняться это не будет.
Если в MQL программе потребуются массивы бОльших размеров, Вам придётся создавать отдельный класс (например CBigArray).
 

Пытаюсь освоить iCustom в mql5. В mql4 умел виртуозно :)

Задача такая - отрисовать нечто подобное MACD, только вместо быстрой скользящей средней должен использоваться индикатор VIDYA, который лежит в папке Examples. 

Взял стандартный код MACD  и вставил туда вместо быстрой скользящей параметры для VIDYA. Проблема - все компилируется, но ничего не рисуется

Я ниже в коде выделил 2 места, в которых изменил стандартный код MACD. В остальном все то же самое. Пожалуйста, подскажите, что ещё я упустил. Я так предполагаю, что это ниже где-то по коду...

 

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                         MACD.mq5 |
//|                        Copyright 2009, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright   "2009, MetaQuotes Software Corp."
#property link        "http://www.mql5.com"
#property description "Moving Average Convergence/Divergence"
#include <MovingAverages.mqh>
//--- indicator settings
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 4
#property indicator_plots   2
#property indicator_type1   DRAW_HISTOGRAM
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color1  Silver
#property indicator_color2  Red
#property indicator_width1  2
#property indicator_width2  1
#property indicator_label1  "MACD"
#property indicator_label2  "Signal"
//--- input parameters
Первый вставленный кусок:
input int                Per=7;               // Per
input int                Per1=21;             // Per1
input int                Shift=0            // Shift
Конец

input int                InpSlowEMA=84;               // Slow EMA period
input int                InpSignalSMA=9;              // Signal SMA period
input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE; // Applied price
//--- indicator buffers
double                   ExtMacdBuffer[];
double                   ExtSignalBuffer[];
double                   ExtFastMaBuffer[];
double                   ExtSlowMaBuffer[];
//--- MA handles
int                      ExtFastMaHandle;
int                      ExtSlowMaHandle;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,ExtMacdBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,ExtSignalBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(2,ExtFastMaBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS);
   SetIndexBuffer(3,ExtSlowMaBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS);
//--- sets first bar from what index will be drawn
   PlotIndexSetInteger(1,PLOT_DRAW_BEGIN,InpSignalSMA-1);
//--- name for Dindicator subwindow label
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"MACD("+string(InpSlowEMA)+","+string(InpSignalSMA)+")");
//--- get MA handles
Второй вставленный кусок
   ExtFastMaHandle=iCustom(NULL,0,"Examples\\VIDYA",
                     Per,
                     Per1,
                     Shift
                     );
Конец
   ExtSlowMaHandle=iMA(NULL,0,InpSlowEMA,0,MODE_SMA,InpAppliedPrice);
//--- initialization done
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Moving Averages Convergence/Divergence                           |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,const int prev_calculated,
                const datetime &Time[],
                const double &Open[],
                const double &High[],
                const double &Low[],
                const double &Close[],
                const long &TickVolume[],
                const long &Volume[],
                const int &Spread[])
  {
//--- check for data
   if(rates_total<InpSignalSMA)
      return(0);
//--- not all data may be calculated
   int calculated=BarsCalculated(ExtFastMaHandle);
   if(calculated<rates_total)
     {
      Print("Not all data of ExtFastMaHandle is calculated (",calculated,"bars ). Error",GetLastError());
      return(0);
     }
   calculated=BarsCalculated(ExtSlowMaHandle);
   if(calculated<rates_total)
     {
      Print("Not all data of ExtSlowMaHandle is calculated (",calculated,"bars ). Error",GetLastError());
      return(0);
     }
//--- we can copy not all data
   int to_copy;
   if(prev_calculated>rates_total || prev_calculated<0) to_copy=rates_total;
   else
     {
      to_copy=rates_total-prev_calculated;
      if(prev_calculated>0) to_copy++;
     }
//--- get Fast EMA buffer
   if(IsStopped()) return(0); //Checking for stop flag
   if(CopyBuffer(ExtFastMaHandle,0,0,to_copy,ExtFastMaBuffer)<=0)
     {
      Print("Getting fast EMA is failed! Error",GetLastError());
      return(0);
     }
//--- get SlowSMA buffer
   if(IsStopped()) return(0); //Checking for stop flag
   if(CopyBuffer(ExtSlowMaHandle,0,0,to_copy,ExtSlowMaBuffer)<=0)
     {
      Print("Getting slow SMA is failed! Error",GetLastError());
      return(0);
     }
//---
   int limit;
   if(prev_calculated==0)
      limit=0;
   else limit=prev_calculated-1;
//--- calculate MACD
   for(int i=limit;i<rates_total && !IsStopped();i++)
      ExtMacdBuffer[i]=ExtFastMaBuffer[i]-ExtSlowMaBuffer[i];
//--- calculate Signal
   SimpleMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated,0,InpSignalSMA,ExtMacdBuffer,ExtSignalBuffer);
//--- OnCalculate done. Return new prev_calculated.
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

 

 
 

 
Nilog:

Пытаюсь освоить iCustom в mql5. В mql4 умел виртуозно :)


Что пишет в лог? Нет проверок на ошибки (например, при получении хэндла). Совпадает ли номер буфера в новом индикаторе со старым?
 

Не знаю, может уже было, но вопрос такой, новый бар, значения PLOT_EMPTY_VALUE для буфера задано 0.0, но по факту там иногда совершенно другие значения

 

