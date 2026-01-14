Ошибки, баги, вопросы - страница 1175
......................функции (поиска, вычисления, и т.д.) в общем случае возвращают длину/размер, либо -1 в случае неудачи, что существенно упрощает обработку ошибок.
Приветствую. Подскажите новичку какие функции использовать для выставления общего тейка у сетки ордеров при обратном сигнале?
Осваиваю файловые операции. Кто-нибудь в курсе, MQL4/5 быстрее работается с файлом csv или txt?
Какие задачи Вы пытаетесь решить через работу с файлами?
Плиз приведите пример кода, как вызвать из эксперта прилинкованный ресурс-индикатор, который в свою очередь использует в себе другой прилинкованный ресурс-индикатор. Например, есть индикатор A, из него вызывается B. Также есть эксперт C, который использует A. Что нужно прописать в #resource и при вызове iCustom во всех случаях?
Справка написана непонятно на сей счет. Обычная конструкция в индикаторе A: #resource "\\Indicators\B.ex4", а потом iCustom(::Indicators\B.ex4) - нормально работает при запуске индикатора A самого по себе. Однако если A вставляется в эксперт #resource "\\Indicators\A.ex4", возникает ошибка cannot load resource для вложенного индикатора, с указанием какого-то абсолютно кривого синтезированного пути, в котором почему-то упоминается каталог Libraries, а индикатор B ищется внутри самого себя (MQL4\Libraries\::Indicators\B.ex4::Indicators\B.ex4).
По поводу ArraySize я буквально на днях поднимал похожую проблемку на MQL4: https://www.mql5.com/ru/forum/152471. Как я понимаю, на MQL5 должно быть всё идентично этом плане.
А когда появился этот 969 билд? Возможно там как-раз и учли моё обращение :) По поводу этой проблемы в сервис-деске ответили, что причина была в некорректной работе оптимизатора, и что они поменяют тип на uint в новых билдах. Точнее по факту он и сейчас uint, просто недокументированно :) И кстати для ArrayResize тоже будут менять на uint. Я правда посоветовал им менять сразу на ulong, иначе в ближайшем будущем придётся вернуться к этой проблеме из-за нехватки 32-битного значения при хранения больших объёмов.
А что касается значения -1 при ошибке, то с этим проблем быть не должно, ибо: (int)-1 = (uint)-1 = 0xFFFFFFFF = UINT_MAX, т.е. битовое представление одно и то же. Правда операция сравнения уже даст другой результат. Т.е. если в коде было так:
то станет некорректно.
Общее количество элементов в MQL массиве не может превышать INT_MAX и меняться это не будет.
Если в MQL программе потребуются массивы бОльших размеров, Вам придётся создавать отдельный класс (например CBigArray).
Пытаюсь освоить iCustom в mql5. В mql4 умел виртуозно :)
Задача такая - отрисовать нечто подобное MACD, только вместо быстрой скользящей средней должен использоваться индикатор VIDYA, который лежит в папке Examples.
Взял стандартный код MACD и вставил туда вместо быстрой скользящей параметры для VIDYA. Проблема - все компилируется, но ничего не рисуется.
Я ниже в коде выделил 2 места, в которых изменил стандартный код MACD. В остальном все то же самое. Пожалуйста, подскажите, что ещё я упустил. Я так предполагаю, что это ниже где-то по коду...
Первый вставленный кусок:
input int Per=7; // Per input int Per1=21; // Per1 input int Shift=0; // Shift
Конец
Второй вставленный кусок
Конец
Не знаю, может уже было, но вопрос такой, новый бар, значения PLOT_EMPTY_VALUE для буфера задано 0.0, но по факту там иногда совершенно другие значения