Ошибки, баги, вопросы - страница 1173

Заключительный пример
class A {
public:
        bool operator !() { return ( true ); }
        bool operator +() { return ( true ); }
};
void OnStart()
{
        A *a = new A; //Результат:
        Print( !a );  //          false
        Print( +a );  //          true
         delete( a );
}
 

MetaEditor 965. Windows 7\32. Мерцает (напоминает мерцание неисправной люминесцентной лампы) белая полоса, аналогичная вертикальному разделителю (в районе красной стрелки), при том, что сам разделитель не добавлялся. Проявляется например в режиме редактирования при мигающем курсоре. Проявляется на разных мониторах. PrintScreen-ном не удалось зафиксировать. Наблюдается при различном порядке значков. Если у кого наблюдается что-то похожее - напишите пожалуйста.

 

 

Ошибка в справке класса CTreeNode:

...

Декларация

   class CArrayObj : public CObject

 ...


Должно быть:

...

Декларация

   class CTreeNode : public CObject

 ...

  = .   = .   = .   = .   = .   = .   = .   = .   = .   = .   = .   = .   = .   = .   = .   = .  

P.S. И вот ещё, описание CTreeNode:

...

Класс CTreeNode является классом узла двоичного дерева CTree.

... 

 

Но ведь в TreeNode.mqh:

   class CTreeNode : public CObject

 

Что то не понял с экспертом или терминалом что ?

... из лога экспертов

DQ      0       00:15:29.906    BS_2-04 (USDJPY,M1)     start open memFile Global\All
PF      0       00:15:29.906    BS_2-04 (USDJPY,M1)     open OK Global\All h=1724
QO      2       00:15:29.906    BS_2-04 (USDJPY,M1)     Access violation at 0x15E2D47 read to 0x00000000 in 'H:\MT5_VTB\MQL5\Experts\BS_2-04.ex5'
OS      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2BF0 55                push       ebp
RK      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2BF1 8BEC              mov        ebp, esp
DG      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2BF3 6AFF              push       0xff
DQ      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2BF5 64A100000000      mov        eax, [fs:0x0]
PQ      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2BFB 6856DE8D01        push       dword 0x18dde56
NJ      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C00 50                push       eax
LK      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C01 B89C110000        mov        eax, 0x119c
HE      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C06 64892500000000    mov        [fs:0x0], esp
HN      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C0D E85E68F5FF        call       0x1539470  ; #14413 (terminal.exe)
QP      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C12 53                push       ebx
GL      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C13 56                push       esi
PK      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C14 8BD9              mov        ebx, ecx
PE      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C16 57                push       edi
IN      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C17 8D8D5CEEFFFF      lea        ecx, [ebp+0xffffee5c]
RQ      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C1D E8DE7FDCFF        call       0x13aac00  ; #1069 (terminal.exe)
IP      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C22 687C020000        push       dword 0x27c
KL      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C27 8D856CFDFFFF      lea        eax, [ebp+0xfffffd6c]
FK      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C2D 6A00              push       0x0
HH      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C2F 50                push       eax
LN      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C30 C745FC00000000    mov        dword [ebp-0x4], 0x0
DO      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C37 E80447F5FF        call       0x1537340  ; #14384 (terminal.exe)
QO      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C3C 68B8020000        push       dword 0x2b8
CL      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C41 8D85B4FAFFFF      lea        eax, [ebp+0xfffffab4]
QD      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C47 6A00              push       0x0
GG      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C49 50                push       eax
MM      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C4A E8F146F5FF        call       0x1537340  ; #14384 (terminal.exe)
NN      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C4F 8B4518            mov        eax, [ebp+0x18]
GM      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C52 8B750C            mov        esi, [ebp+0xc]
PS      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C55 83C418            add        esp, 0x18
KJ      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C58 0F57C0            xorps      xmm0, xmm0
OI      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C5B F20F1100          movsd      [eax], xmm0
EM      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C5F 85F6              test       esi, esi
GM      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C61 0F8444010000      jz         dword 0x15e2dab
CR      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)     
NS      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C67 660F2F451C        comisd     xmm0, [ebp+0x1c]
ES      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C6C 0F8739010000      ja         dword 0x15e2dab
OS      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C72 8B7D08            mov        edi, [ebp+0x8]
OE      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C75 8D8D5CEEFFFF      lea        ecx, [ebp+0xffffee5c]
KD      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C7B 83FF07            cmp        edi, 0x7
PE      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C7E 0F8719010000      ja         dword 0x15e2d9d
QO      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C84 8B03              mov        eax, [ebx]
KN      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C86 51                push       ecx
CI      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C87 8B4024            mov        eax, [eax+0x24]
PF      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C8A 56                push       esi
KF      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C8B 8BCB              mov        ecx, ebx
QP      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C8D FFD0              call       eax
DR      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C8F 84C0              test       al, al
GE      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C91 7517              jnz        0x15e2caa
GJ      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)     
IE      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C93 8D8D5CEEFFFF      lea        ecx, [ebp+0xffffee5c]
CG      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2C99 C745FCFFFFFFFF    mov        dword [ebp-0x4], 0xffffffff
NK      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2CA0 E8CB97DCFF        call       0x13ac470  ; #1109 (terminal.exe)
FJ      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2CA5 E942010000        jmp        0x15e2dec
KL      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)     
QJ      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2CAA 8BD6              mov        edx, esi
MJ      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2CAC 8D8DC4FDFFFF      lea        ecx, [ebp+0xfffffdc4]
GO      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2CB2 E86998DCFF        call       0x13ac520  ; #1111 (terminal.exe)
GN      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2CB7 8B4514            mov        eax, [ebp+0x14]
EL      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2CBA F20F10451C        movsd      xmm0, [ebp+0x1c]
GQ      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2CBF 8B4D10            mov        ecx, [ebp+0x10]
NH      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2CC2 898574FEFFFF      mov        [ebp+0xfffffe74], eax
JH      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2CC8 89856CFEFFFF      mov        [ebp+0xfffffe6c], eax
FF      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2CCE 8B85ECF2FFFF      mov        eax, [ebp+0xfffff2ec]
CD      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2CD4 8985D4FEFFFF      mov        [ebp+0xfffffed4], eax
ER      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2CDA 8B83241A0000      mov        eax, [ebx+0x1a24]
LP      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2CE0 8985D8FEFFFF      mov        [ebp+0xfffffed8], eax
PN      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2CE6 F20F118540FEFFFF  movsd      [ebp+0xfffffe40], xmm0
FQ      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2CEE F20F1085CCF3FFFF  movsd      xmm0, [ebp+0xfffff3cc]
CH      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2CF6 8DB3240D0000      lea        esi, [ebx+0xd24]
MI      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2CFC 8D85B4FAFFFF      lea        eax, [ebp+0xfffffab4]
ID      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2D02 898D70FEFFFF      mov        [ebp+0xfffffe70], ecx
QF      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2D08 898D68FEFFFF      mov        [ebp+0xfffffe68], ecx
LQ      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2D0E 89BD24FEFFFF      mov        [ebp+0xfffffe24], edi
GO      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2D14 F20F1185CCFEFFFF  movsd      [ebp+0xfffffecc], xmm0
FM      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2D1C 3BF0              cmp        esi, eax
HR      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2D1E 7409              jz         0x15e2d29
IF      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)     
IP      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2D20 B9AE000000        mov        ecx, 0xae
GI      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2D25 8BF8              mov        edi, eax
FH      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2D27 F3A5              rep movsd      
GM      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2D29 8B8B882B0000      mov        ecx, [ebx+0x2b88]
QN      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2D2F 8D956CFDFFFF      lea        edx, [ebp+0xfffffd6c]
DN      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2D35 52                push       edx
DE      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2D36 6A00              push       0x0
DH      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2D38 6A00              push       0x0
MS      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2D3A 6A00              push       0x0
ER      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2D3C 0F57C0            xorps      xmm0, xmm0
OH      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2D3F F20F11852CFBFFFF  movsd      [ebp+0xfffffb2c], xmm0
QI      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)        crash -->  015E2D47 8B01              mov        eax, [ecx]
RH      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2D49 6A00              push       0x0
KM      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2D4B 8D95B4FAFFFF      lea        edx, [ebp+0xfffffab4]
JQ      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2D51 52                push       edx
MN      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2D52 FF5008            call       dword near [eax+0x8]
PD      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2D55 8B8B882B0000      mov        ecx, [ebx+0x2b88]
FH      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)                   015E2D5B 8D95B4FAFFFF      lea        edx, [ebp+0xfffffab4]
EI      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)     
GJ      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)     00: 0x15E2D47
RP      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)     01: 0x17C40A4
NF      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)     02: 0x180000D
CS      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)     03: 0x167902A7
RD      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)     04: 0x13FF2CB
QR      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)     05: 0x155846D
IS      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)     06: 0x1805C2C
JG      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)     07: 0x17B8CE2
CQ      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)     08: 0x17B86B2
QH      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)     09: 0x15322E9
IL      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)     10: 0x1532411
OF      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)     11: 0x769C336A
CH      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)     12: 0x770E9F72
DS      2       00:15:29.937    BS_2-04 (USDJPY,M1)     13: 0x770E9F45

Хотя в итоге  запустился и все верно отработал в нужное время.

 

А мой пост куда пропал ?

Админы/модераторы написали бы хоть что нибудь типа "принято" или "нужен эксперт" ну или на крайний случай "в сервисдеск"

 
olyakish:

А мой пост куда пропал ?

Админы/модераторы написали бы хоть что нибудь типа "принято" или "нужен эксперт" ну или на крайний случай "в сервисдеск"

В удалённых постах, за последние два дня, Вашего поста нет. Вчера были проблемы с сайтом - пропадали посты из блогов. Не знаю, как будет с восстановлением, но если не трудно, задайте свой вопрос ещё раз.
 
barabashkakvn:
В удалённых постах, за последние два дня, Вашего поста нет. Вчера были проблемы с сайтом - пропадали посты из блогов. Не знаю, как будет с восстановлением, но если не трудно, задайте свой вопрос ещё раз.

Но эксперт штатно отработал свою функциональность

 
A100, спасибо за сообщения, ошибки исправлены.
 

Помогите, не могу зайти в работу 

потом нажимаю туда

 

 
Mechanic:

Помогите, не могу зайти в работу 

потом нажимаю туда

 

Все само заработало. 
