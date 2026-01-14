Ошибки, баги, вопросы - страница 1173
MetaEditor 965. Windows 7\32. Мерцает (напоминает мерцание неисправной люминесцентной лампы) белая полоса, аналогичная вертикальному разделителю (в районе красной стрелки), при том, что сам разделитель не добавлялся. Проявляется например в режиме редактирования при мигающем курсоре. Проявляется на разных мониторах. PrintScreen-ном не удалось зафиксировать. Наблюдается при различном порядке значков. Если у кого наблюдается что-то похожее - напишите пожалуйста.
Ошибка в справке класса CTreeNode:
...
Декларация
class CArrayObj : public CObject
...
Должно быть:
...
Декларация
class CTreeNode : public CObject
...
= . = . = . = . = . = . = . = . = . = . = . = . = . = . = . = .
P.S. И вот ещё, описание CTreeNode:
...
Класс CTreeNode является классом узла двоичного дерева CTree.
...
Но ведь в TreeNode.mqh:
class CTreeNode : public CObject
Что то не понял с экспертом или терминалом что ?
... из лога экспертов
Хотя в итоге запустился и все верно отработал в нужное время.
А мой пост куда пропал ?
Админы/модераторы написали бы хоть что нибудь типа "принято" или "нужен эксперт" ну или на крайний случай "в сервисдеск"
В удалённых постах, за последние два дня, Вашего поста нет. Вчера были проблемы с сайтом - пропадали посты из блогов. Не знаю, как будет с восстановлением, но если не трудно, задайте свой вопрос ещё раз.
Вот такой пост был
В логе эксперта нашел
Но эксперт штатно отработал свою функциональность
Помогите, не могу зайти в работу
потом нажимаю туда
