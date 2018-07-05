Демо&Реал
- FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015
- вопросы по МТ5 по торговле на Московской бирже
- Не инициализируется советник на реальном счёте.
На демо - все очень просто.
Берешь, и заходишь "на всю катлету". Слился - открываешь новый счет. И так - пока не сделаешь 1000% в месяц.
Уважаемые трейдеры!
Демо и реал это разные вещи. При торговле на реале к стратегии подключается психологический фактор. Если вы азартны, нетерпеливы, повышаете риски с целью отыграться то надо или это побороть или бросить вообще торговлю. Кроме того, что вам мешает тоже утверждать что вы поднимаете по 100-1000%, ни кто это проверять не будет. :)
Демо и реал это разные вещи. При торговле на реале к стратегии подключается психологический фактор. Если вы азартны, нетерпеливы, повышаете риски с целью отыграться то надо или это побороть или бросить вообще торговлю. Кроме того, что вам мешает тоже утверждать что вы поднимаете по 100-1000%, ни кто это проверять не будет. :)
Даже анекдот такой есть.
Доктор, у меня ограниченные умственные способности, помогите!
- А с чего вдруг?
- Ну не знаю… Вот другие трейдеры рассказывают, что у них 100% в месяц и выше выходит. А я еле-еле из лосей вылезаю…
- Ну так и ты тоже рассказывай!
...
Братан,.. для начала, проверь свою торговую систему путём открытия "зеркальной" позиции ОДНОВРЕМЕННО с каждой основной.
Если тебе так повезло, что твоя торговая система даёт такой сильный МИНУС, что зеркальные позиции будут приносить плюс, то, я думаю, ты уже догадался, что надо делать.
Если же и по основным и по "зеркальным" позициям у тебя СТАБИЛЬНО получается минус, то можешь торговать Статистику Исходов сделок по схеме "на возврат к нулю", компенсируя влияние спреда управлением объёмами позиций... И наслаждайся жизнью
Братан,.. для начала, проверь свою торговую систему путём открытия "зеркальной" позиции ОДНОВРЕМЕННО с каждой основной.
Если тебе так повезло, что твоя торговая система даёт такой сильный МИНУС, что зеркальные позиции будут приносить плюс, то, я думаю, ты уже догадался, что надо делать.
Если же и по основным и по "зеркальным" позициям у тебя СТАБИЛЬНО получается минус, то можешь торговать Статистику Исходов сделок по схеме "на возврат к нулю", компенсируя влияние спреда управлением объёмами позиций... И наслаждайся жизнью
Не каждому опытному трейдеру понятно, что такое статистика исходов и как её вычислить. А тут новичок. Это то же самое, что предложить журавлю кашу размазанную тонким слоем по подносу. Вроде бы угостил, но по существу издевательство.)
Не каждому опытному трейдеру понятно, что такое статистика исходов и как её вычислить. А тут новичок. Это то же самое, что предложить журавлю кашу размазанную тонким слоем по подносу. Вроде бы угостил, но по существу издевательство.)
Весьма неожиданная интерпретация происходящего
Лично у меня, любое непонятное слово вызывает простое желание СПРОСИТЬ (как в том мультике про 38 попугаев). Хошь тут, хошь в личке...
Нихт проблем
Уважаемые трейдеры!
Вывод простой:
1. Вы в самом начале пути изучения и обучения,
2. Вы ещё не нашли свой грааль,
3.Необходимо учить, учиться и учиться и искать свою стратегию торговли.
Если не найдете значит это не ваше...
Весьма неожиданная интерпретация происходящего
Лично у меня, любое непонятное слово вызывает простое желание СПРОСИТЬ (как в том мультике про 38 попугаев). Хошь тут, хошь в личке...
Нихт проблем
Тогда поясните, как вы вычисляете статистику исходов. И непонятно: как она может помочь для прибыльной торговли. Допустим вы по предыдущей истории определили, что статистика исходов показывает, что должна быть стратегия №1. Вы начинаете торговать, используя эту стратегию. А рынок вдруг резко поменял свой характер и стратегия торгует в убыток и т.д. Чтобы иметь статистику исходов нужен определённый интервал времени торговли. А значит такая ТС инерционная. А рынок может менять характер очень резко.
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