Демо&Реал

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Уважаемые трейдеры!
Меня интересует маленький вопрос.
Почему некоторые трейдеры утверждают, что на демо счёте поднимают по 100-1000% за месяц, при этом торгуют по системе или  стратегии(индикаторы, эксперты)?
У меня не получается выходить в +++ как на демо так и на реале. Может быть ВЫ поделитесь положительными стратегиями на демо, а для кого-то она станет источником дохода на реальном счёте.
Спасибо.
 

На демо - все очень просто.

Берешь, и заходишь "на всю катлету". Слился - открываешь новый счет. И так - пока не сделаешь 1000% в месяц.

 
Teacher1:
Уважаемые трейдеры!
Меня интересует маленький вопрос.
Почему некоторые трейдеры утверждают, что на демо счёте поднимают по 100-1000% за месяц, при этом торгуют по системе или  стратегии(индикаторы, эксперты)?
У меня не получается выходить в +++ как на демо так и на реале. Может быть ВЫ поделитесь положительными стратегиями на демо, а для кого-то она станет источником дохода на реальном счёте.
Спасибо.

Демо и реал это разные вещи. При торговле на реале к стратегии подключается психологический фактор. Если вы азартны, нетерпеливы, повышаете риски с целью отыграться то надо или это побороть или бросить вообще торговлю. Кроме того, что вам мешает тоже утверждать что вы поднимаете по 100-1000%, ни кто это проверять не будет. :)

 
Vitalii Ananev:

Демо и реал это разные вещи. При торговле на реале к стратегии подключается психологический фактор. Если вы азартны, нетерпеливы, повышаете риски с целью отыграться то надо или это побороть или бросить вообще торговлю. Кроме того, что вам мешает тоже утверждать что вы поднимаете по 100-1000%, ни кто это проверять не будет. :)

Даже анекдот  такой есть.

Доктор, у меня ограниченные умственные способности, помогите!
- А с чего вдруг?
- Ну не знаю… Вот другие трейдеры рассказывают, что у них 100% в месяц и выше выходит. А я еле-еле из лосей вылезаю…
- Ну так и ты тоже рассказывай!

 
Все очень просто. Но надо ли вам это рассказывать?
 
Teacher1:
...
У меня не получается выходить в +++ как на демо так и на реале. Может быть ВЫ поделитесь положительными стратегиями на демо, а для кого-то она станет источником дохода на реальном счёте.
Спасибо.

Братан,.. для начала, проверь свою торговую систему путём открытия "зеркальной" позиции ОДНОВРЕМЕННО с каждой основной.

Если тебе так повезло, что твоя торговая система даёт такой сильный МИНУС, что зеркальные позиции будут приносить плюс, то, я думаю, ты уже догадался, что надо делать.

Если же и по основным и по "зеркальным" позициям у тебя СТАБИЛЬНО получается минус, то можешь торговать Статистику Исходов сделок по схеме "на возврат к нулю", компенсируя влияние спреда управлением объёмами позиций... И наслаждайся жизнью 


 
prikolnyjkent:

Братан,.. для начала, проверь свою торговую систему путём открытия "зеркальной" позиции ОДНОВРЕМЕННО с каждой основной.

Если тебе так повезло, что твоя торговая система даёт такой сильный МИНУС, что зеркальные позиции будут приносить плюс, то, я думаю, ты уже догадался, что надо делать.

Если же и по основным и по "зеркальным" позициям у тебя СТАБИЛЬНО получается минус, то можешь торговать Статистику Исходов сделок по схеме "на возврат к нулю", компенсируя влияние спреда управлением объёмами позиций... И наслаждайся жизнью 


Не каждому опытному трейдеру понятно, что такое статистика исходов и как её вычислить. А тут новичок. Это то же самое, что предложить журавлю кашу размазанную тонким слоем по подносу. Вроде бы угостил, но по существу издевательство.)

 
khorosh:

Не каждому опытному трейдеру понятно, что такое статистика исходов и как её вычислить. А тут новичок. Это то же самое, что предложить журавлю кашу размазанную тонким слоем по подносу. Вроде бы угостил, но по существу издевательство.)

Весьма неожиданная интерпретация происходящего 

Лично у меня, любое непонятное слово вызывает простое желание СПРОСИТЬ  (как в том мультике про 38 попугаев). Хошь тут, хошь в личке...

Нихт проблем 


 
Teacher1:
Уважаемые трейдеры!
Меня интересует маленький вопрос.
Почему некоторые трейдеры утверждают, что на демо счёте поднимают по 100-1000% за месяц, при этом торгуют по системе или  стратегии(индикаторы, эксперты)?
У меня не получается выходить в +++ как на демо так и на реале. Может быть ВЫ поделитесь положительными стратегиями на демо, а для кого-то она станет источником дохода на реальном счёте.
Спасибо.

Вывод простой:

1. Вы в самом начале пути изучения и обучения,

2. Вы ещё не нашли свой грааль,

3.Необходимо учить, учиться и учиться и искать свою стратегию торговли.

Если не найдете значит это не ваше...

 
prikolnyjkent:

Весьма неожиданная интерпретация происходящего 

Лично у меня, любое непонятное слово вызывает простое желание СПРОСИТЬ  (как в том мультике про 38 попугаев). Хошь тут, хошь в личке...

Нихт проблем 


Тогда поясните, как вы вычисляете статистику исходов. И непонятно: как она может помочь для прибыльной торговли. Допустим вы по предыдущей истории определили, что статистика исходов показывает, что должна быть стратегия №1. Вы начинаете торговать, используя эту стратегию. А рынок вдруг резко поменял свой характер и стратегия торгует в убыток и т.д. Чтобы иметь статистику исходов нужен определённый интервал времени торговли. А значит такая ТС инерционная. А рынок может менять характер очень резко.

 
Думаю что тут речь вот о чем.
Вас не должен волновать результат в каждой отдельной сделке. Никто не знает куда пойдёт рынок. 
Важно знать что в результате ( в сумме) всех сделок вы все равно будете в плюсе. 
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