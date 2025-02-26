Почему закрыт доступ на сайт www.mql4.com? - страница 9

Просьба разблокировать IP 37.113.123.238 и сообщить причину бана на будущее. В сервисдеске нет такого варианта обращения.
 

Здравствуйте.

Почему вы блокируете все IP адреса https://www.hetzner.com/

 
Почитав всю ветку вы как раньше  банили подсети VPS других провайдеров так и делаете до сих пор. Чтобы решать проблему на стороне вашего софта, вы проблему радикально решаете бан IP других провайдеров. 
 

Добрый день! 

17.02.2025 у меня в терминале MT4 перестала подгружаться история ордеров и открытые ордера. Хотя сам терминал подключается к серверу брокера. Баланс и средства отображается так, как будто открытых сделок нет. 

Терминал стоит на виртуальном сервере (ip 135.181.13.49). С обычного компьютера все отображается корректно.

Похоже что ip 135.181.13.49 попал под какие то ограничения или блокировку.

Прошу разблокировать ip 135.181.13.49 и сообщить причину блокировки, что бы избежать подобной проблемы в будущем.

 
Добрый день! 

17.02.2025 у меня в терминале MT4 перестала подгружаться история ордеров и открытые ордера. Хотя сам терминал подключается к серверу брокера. Баланс и средства отображается так, как будто открытых сделок нет. 

Терминал стоит на виртуальном сервере (ip 135.181.13.49). С обычного компьютера все отображается корректно.

Похоже что ip 135.181.13.49 попал под какие то ограничения или блокировку.

Прошу разблокировать ip 135.181.13.49 и сообщить причину блокировки, что бы избежать подобной проблемы в будущем.

Есть англоязычный блог-пост, где описаны все известные мне причины блокировки Summary: Installation Failed - Error 403 and more
и там - блокировка IP стороннего провайдера со стороны MQ - только одна из многих и не частых причин - например возможно временная (см пост ) или постоянная (см пост ).

----------------

Попробуйте по блогу разобраться сами, или - если не получится - напишите в сервис деск.
Сервис деск попросит следующее -

----------------

У меня, например, -

  • были случаи, когда мне пришлось переустанавливать WebView2 (это проблемы Windows у ВПС'а),
  • были проблемы с host файлом (это не блок, это просто баг Windows - см пост ),
  • у некоторых пользователей - этот блок поставил сам VPS провайдер, когда улучшал безопасность своего сервис (он же потом и исправил),
  • и так далее.
Many traders are using MQL5 VPS , and this VPS is having a lot of advantadges, for example - the traders do not lose activations when they  migrate/synhronize their MT4/MT5 environment to MQL5
 

Добрый день!

Сегодня столкнулся с проблемой на терминале установленном на VPS (ip 135.181.13.49). Терминал подключается к серверу брокера, никаких ошибок не выдает. Но в нем не отображается история сделок и нет текущих открытых сделок. Он просто показывает текущий баланс и средства равные балансу. При подключении к терминалу со своего компьютера проблем нет.

Подскажите с чем это может быть связано? 


Так это выглядит терминал на VPN 


Это с домашнего компа



 
Денис, подскажите, а из чего сделан вывод, что все ip адреса hetzer.com блокируются?

Просто при выполнении команды tracert в маршруте видны ip hetzer.com.

Возможно этим связана моя проблема?



 
Возможные причины описаны (и даны ссылками на дальнейшую информацию) в посте
Конкретно в вашем случае - ничего сказать не возможно (есть там на VPS WebView2 или нет и так далее).
Попробуйте пошагово пройтись по причинам, описанным в посте  включая блог-пост (ссылка дана там же).
Добрый день. Проблема такая...
 

Добрый день, Администратор!

История аналогична предыдущему посту.

С 17.02.2025 у меня в терминале MT4 перестала подгружаться история ордеров и открытые ордера. Хотя сам терминал подключается к серверу брокера.

Терминал стоит на виртуальном сервере (ip   135.181.241.52:7777). Хостинг PowerVPS. С обычного компьютера все отображается корректно.

Прошу разбанить IP 135.181.241.52.

