Почему закрыт доступ на сайт www.mql4.com? - страница 9
Здравствуйте.
Почему вы блокируете все IP адреса https://www.hetzner.com/
Добрый день!
17.02.2025 у меня в терминале MT4 перестала подгружаться история ордеров и открытые ордера. Хотя сам терминал подключается к серверу брокера. Баланс и средства отображается так, как будто открытых сделок нет.
Терминал стоит на виртуальном сервере (ip 135.181.13.49). С обычного компьютера все отображается корректно.
Похоже что ip 135.181.13.49 попал под какие то ограничения или блокировку.
Прошу разблокировать ip 135.181.13.49 и сообщить причину блокировки, что бы избежать подобной проблемы в будущем.
Есть англоязычный блог-пост, где описаны все известные мне причины блокировки Summary: Installation Failed - Error 403 and more
и там - блокировка IP стороннего провайдера со стороны MQ - только одна из многих и не частых причин - например возможно временная (см пост #73) или постоянная (см пост #19).
----------------
Попробуйте по блогу разобраться сами, или - если не получится - напишите в сервис деск.
Сервис деск попросит следующее -
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Не могу зайти на сайт mql5.com c VPS сервера myforexvps.com
MetaQuotes, 2021.05.07 18:06
Покажите адрес, куда ресолвится c.mql5.com с этого компьютера, пожалуйста:
----------------
У меня, например, -
Денис, подскажите, а из чего сделан вывод, что все ip адреса hetzer.com блокируются?
Просто при выполнении команды tracert в маршруте видны ip hetzer.com.
Возможно этим связана моя проблема?
Подскажите с чем это может быть связано?
Конкретно в вашем случае - ничего сказать не возможно (есть там на VPS WebView2 или нет и так далее).
Попробуйте пошагово пройтись по причинам, описанным в посте #85 включая блог-пост (ссылка дана там же).
Добрый день, Администратор!
История аналогична предыдущему посту.
С 17.02.2025 у меня в терминале MT4 перестала подгружаться история ордеров и открытые ордера. Хотя сам терминал подключается к серверу брокера.
Терминал стоит на виртуальном сервере (ip 135.181.241.52:7777). Хостинг PowerVPS. С обычного компьютера все отображается корректно.
Прошу разбанить IP 135.181.241.52.