Почему закрыт доступ на сайт www.mql4.com? - страница 5

Новый комментарий
 

Подтверждаю информацию от Andrey Tsygankov. Проблема не в провайдере. На сервере win 2016 Zomro обновления проходят нормально. 

У других провайдеров c win2012 обновления советников не работают.

Дайте решение проблемы

Andrey Tsygankov
Andrey Tsygankov
  • 2019.12.12
  • www.mql5.com
Профиль трейдера
 
Алексей Обогрелов:

Подтверждаю информацию от Andrey Tsygankov. Проблема не в провайдере. На сервере win 2016 Zomro обновления проходят нормально. 

У других провайдеров c win2012 обновления советников не работают.

Дайте решение проблемы

Покажите детальные логи и IP адреса, пожалуйста.
 
Алексей Обогрелов:

Подтверждаю информацию от Andrey Tsygankov. Проблема не в провайдере. На сервере win 2016 Zomro обновления проходят нормально. 

У других провайдеров c win2012 обновления советников не работают.

Дайте решение проблемы

Видел вашу ветку - https://www.mql5.com/ru/forum/364477, и проверил: установил бесплатный продукт с Маркета на VPS.

  • Первый - это Windows Web Server 2008 R2, 64 бит
  • Второй - Windows Server 2012 R2, 64 бит

На MT4 и на MT5 установка продуктов работает на них без проблем (Маркет работает). Обновления не проверял (обновлять мне пока нечего, все уже обновил).

В ветке https://www.mql5.com/ru/forum/364477 описаны три возможные причины (пост #5), включая бан VPS провайдера по IP.
У меня на первом была причина с настройками Internet Explorer (см пост #5 - как проверить и настроить в случае, если причина как была у меня - в настройках Internet Explorer).

Ошибка 403 при обновлении советников с MQL5 в MT4 с сервера Win2012.
Ошибка 403 при обновлении советников с MQL5 в MT4 с сервера Win2012.
  • 2021.03.08
  • www.mql5.com
Ошибка 403 при обновлении советников с MQL5 в MT4 с сервера Win2012. Причем проблема именно в win 2012, т.к. в win server 2016 обновления работают...
 
Sergey Golubev:

Видел вашу ветку - https://www.mql5.com/ru/forum/364477, и проверил: установил бесплатный продукт с Маркета на VPS.

  • Первый - это Windows Web Server 2008 R2, 64 бит
  • Второй - Windows Server 2012 R2, 64 бит

На MT4 и на MT5 установка продуктов работает на них без проблем (Маркет работает). Обновления не проверял (обновлять мне пока нечего, все уже обновил).

В ветке https://www.mql5.com/ru/forum/364477 описаны три возможные причины (пост #5), включая бан VPS провайдера по IP.
У меня на первом была причина с настройками Internet Explorer (см пост #5 - как проверить и настроить в случае, если причина как была у меня - в настройках Internet Explorer).

Вот прямо сейчас на первом обновляю.
Правда, вкладка Маркет была пустая на 2-ух MT4 и на одном MT5, и пришлось воспользоваться подсказкой сервис деска - пост
После этого в Маркете увидел все купленные продукты (и бесплатные), и обновляю два продукта:

и все обновилось.
На МТ5 тоже все обновилось без проблем.
Windows Web Server 2008 R2, 64 бит

не устанавливается приобретенный советник но удаленный с маркета.активации еще есть
не устанавливается приобретенный советник но удаленный с маркета.активации еще есть
  • 2021.01.17
  • www.mql5.com
не устанавливается приобретенный советник но снятый с маркета . активации еще есть...
 
Sergey Golubev:

Вот прямо сейчас на первом обновляю.
Правда, вкладка Маркет была пустая на 2-ух MT4 и на одном MT5, и пришлось воспользоваться подсказкой сервис деска - пост
После этого в Маркете увидел все купленные продукты (и бесплатные), и обновляю два продукта:

и все обновилось.
На МТ5 тоже все обновилось без проблем.
Windows Web Server 2008 R2, 64 бит

На втором (Windows Server 2012 R2, 64 бит):

  • на МТ4 нечего обновлять, но есть пока еще не установленные продукты - устанавливается без проблем;
  • на МТ5 тоже нечего обновлять, но есть пока еще не установленный продукт, и устанавливается без проблем (проверил прямо сейчас).

Правда, и тут пришлось пользоваться подсказкой сервис деска для того, чтобы отобразить все купленные (и бесплатные) продукты во вкладке Market - Purchased (пост ).

Установка продукта неудалась
Установка продукта неудалась
  • 2021.03.06
  • www.mql5.com
Не удается установить продукт на VPS На домашний ПК встает нормально. Какие могут быть причины...
 
Алексей Обогрелов:

Подтверждаю информацию от Andrey Tsygankov. Проблема не в провайдере. На сервере win 2016 Zomro обновления проходят нормально. 

У других провайдеров c win2012 обновления советников не работают.

Дайте решение проблемы

Если короче, то у меня с win2012 все работает.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Почему закрыт доступ на сайт www.mql4.com?

Sergey Golubev, 2021.03.09 11:58

...


В ветке https://www.mql5.com/ru/forum/364477 описаны три возможные причины (пост #5), включая бан VPS провайдера по IP.
У меня на первом была причина с настройками Internet Explorer (см пост #5 - как проверить и настроить в случае, если причина как была у меня - в настройках Internet Explorer).


 
Vitaly Muzichenko:

Являясь собственником ресурса, собственник сам решает кого допускать к своему ресурсу, а кого послать лесом.

Это их дом и они сами решают кто в нём может находится.

Вы же не пускаете в своё жильё всех прохожих, чтобы посмотреть телевизор?

Не согласен ни с Вашим мнением, ни с Вашей метафорой.
Я заплатил средства за продукт с маркета, но оказалось, что использовать его на оплаченном мною сервере я не могу. По-хорошему, нужно сделать тогда список запрещенных к использованию ВПС-сервисов. Может мне тогда продукт не нужен этот, если я не могу использовать там, где хочу.

Как Вам такая метафора: я продаю Вам автомобиль, Вы его у меня покупаете, а потом я сообщаю, что на нем нельзя выезжать за пределы города. 

 
Eugene Riesling:

Не согласен ни с Вашим мнением, ни с Вашей метафорой.
Я заплатил средства за продукт с маркета, но оказалось, что использовать его на оплаченном мною сервере я не могу. По-хорошему, нужно сделать тогда список запрещенных к использованию ВПС-сервисов. Может мне тогда продукт не нужен этот, если я не могу использовать там, где хочу.

Как Вам такая метафора: я продаю Вам автомобиль, Вы его у меня покупаете, а потом я сообщаю, что на нем нельзя выезжать за пределы города. 

Согласно этому ответу корректнее будет так: "... а потом я сообщаю, что этот автомобиль краден, на нем перевозили наркоту и оружие"

 
MetaQuotes:
Покажите детальные логи и IP адреса, пожалуйста

92.119.115.68


 
Алексей Обогрелов:

92.119.115.68

Это зомро, о нём по всему форуму есть сообщения о блокировке - почитайте

12345678910
Новый комментарий