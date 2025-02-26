Почему закрыт доступ на сайт www.mql4.com? - страница 5
Подтверждаю информацию от Andrey Tsygankov. Проблема не в провайдере. На сервере win 2016 Zomro обновления проходят нормально.
У других провайдеров c win2012 обновления советников не работают.
Дайте решение проблемы
Видел вашу ветку - https://www.mql5.com/ru/forum/364477, и проверил: установил бесплатный продукт с Маркета на VPS.
На MT4 и на MT5 установка продуктов работает на них без проблем (Маркет работает). Обновления не проверял (обновлять мне пока нечего, все уже обновил).
В ветке https://www.mql5.com/ru/forum/364477 описаны три возможные причины (пост #5), включая бан VPS провайдера по IP.
У меня на первом была причина с настройками Internet Explorer (см пост #5 - как проверить и настроить в случае, если причина как была у меня - в настройках Internet Explorer).
Вот прямо сейчас на первом обновляю.
Правда, вкладка Маркет была пустая на 2-ух MT4 и на одном MT5, и пришлось воспользоваться подсказкой сервис деска - пост #57
После этого в Маркете увидел все купленные продукты (и бесплатные), и обновляю два продукта:
и все обновилось.
На МТ5 тоже все обновилось без проблем.
Windows Web Server 2008 R2, 64 бит
На втором (Windows Server 2012 R2, 64 бит):
Правда, и тут пришлось пользоваться подсказкой сервис деска для того, чтобы отобразить все купленные (и бесплатные) продукты во вкладке Market - Purchased (пост #57).
Если короче, то у меня с win2012 все работает.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Почему закрыт доступ на сайт www.mql4.com?
Sergey Golubev, 2021.03.09 11:58...
В ветке https://www.mql5.com/ru/forum/364477 описаны три возможные причины (пост #5), включая бан VPS провайдера по IP.
У меня на первом была причина с настройками Internet Explorer (см пост #5 - как проверить и настроить в случае, если причина как была у меня - в настройках Internet Explorer).
Являясь собственником ресурса, собственник сам решает кого допускать к своему ресурсу, а кого послать лесом.
Это их дом и они сами решают кто в нём может находится.
Вы же не пускаете в своё жильё всех прохожих, чтобы посмотреть телевизор?
Не согласен ни с Вашим мнением, ни с Вашей метафорой.
Я заплатил средства за продукт с маркета, но оказалось, что использовать его на оплаченном мною сервере я не могу. По-хорошему, нужно сделать тогда список запрещенных к использованию ВПС-сервисов. Может мне тогда продукт не нужен этот, если я не могу использовать там, где хочу.
Как Вам такая метафора: я продаю Вам автомобиль, Вы его у меня покупаете, а потом я сообщаю, что на нем нельзя выезжать за пределы города.
Согласно этому ответу корректнее будет так: "... а потом я сообщаю, что этот автомобиль краден, на нем перевозили наркоту и оружие"
Покажите детальные логи и IP адреса, пожалуйста
92.119.115.68
92.119.115.68
Это зомро, о нём по всему форуму есть сообщения о блокировке - почитайте