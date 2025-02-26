Почему закрыт доступ на сайт www.mql4.com? - страница 7
я так понимаю, любая кампания может быть заблокирована "если что", не только zomro
может быть всё, если будут причины.
Прикольно то, что зомро не предупреждает пользователей о том, на каких ресурсах их серверы забанили, а они об этом прекрасно знают, но продолжают собирать деньги.
что ты бисер мечешь..это-ж засланчики зомры. Новые люди с около-нулевым рейтом, периодически набегают в старые темы, где редки модераторы и админы
Здравствуйте!
Посоветуйте плиз хорошую альтернативу zomro для нескольких терминалов МТ5
Я использую VPS с IP-адресом 46.18.107.66 и не могу подключиться с своей учётной записи в mql5.
Пожалуйста, снимите блокировку с этого IP 46.18.107.66
46.18.107.66
