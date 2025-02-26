Почему закрыт доступ на сайт www.mql4.com? - страница 7

Alexandr:
я так понимаю, любая кампания может быть заблокирована "если что", не только zomro

может быть всё, если будут причины.

 
Vitaly Muzichenko:

Прикольно то, что зомро не предупреждает пользователей о том, на каких ресурсах их серверы забанили, а они об этом прекрасно знают, но продолжают собирать деньги.

что ты бисер мечешь..это-ж засланчики зомры. Новые люди с около-нулевым рейтом, периодически набегают в старые темы, где редки модераторы и админы

 
Maxim Kuznetsov:

что ты бисер мечешь..это-ж засланчики зомры. Новые люди с около-нулевым рейтом, периодически набегают в старые темы, где редки модераторы и админы

Не пиши ерунды, какие  засланчики, причём здесь рейт, зачем мне эти танцы с бубном, подключать новый впс, туда переносить терминалы, использовать активацию, активация не бесплатная, ты же свои советники бесплатно не раздаёшь, тема актуальная
 

Здравствуйте! 

Посоветуйте плиз хорошую альтернативу zomro для нескольких терминалов МТ5

 
Подскажите, какие VPS мы можем использовать? 
 
Добрый день!
Прошу Вас восстановить доступ с  IP  185.241.53.174
 
разблокируйте пожалуйста  95.217.123.72
 

Я использую VPS с IP-адресом 46.18.107.66 и не могу подключиться с своей учётной записи в mql5.

Пожалуйста, снимите блокировку с этого IP  46.18.107.66

 
Yury Moiseev #:
46.18.107.66

https://www.mql5.com/ru/forum/445198#comment_46146463

Не устанавливаются советники и индикаторы на Виртуальном сервере
  • 2023.04.08
  • www.mql5.com
Такая проблема на терминал установленный на удаленный рабочий стол от Зомро, не устанавливаются советники и индикаторы с MQL5...
 
Спасибо, понятно.
