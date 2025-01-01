- MathProbabilityDensityCauchy
- MathCumulativeDistributionCauchy
- MathQuantileCauchy
- MathRandomCauchy
- MathMomentsCauchy
Генерирует псевдослучайную величину, распределенную по закону распределения Коши с параметрами a и b. В случае ошибки возвращает NaN.
double MathRandomCauchy(
Генерирует псевдослучайные величины, распределенные по закону распределения Коши с параметрами a и b. В случае ошибки возвращает false. Аналог rcauchy() в R.
bool MathRandomCauchy(
Параметры
a
[in] Параметр распределения mean.
b
[in] Параметр распределения scale.
error_code
[out] Переменная для записи кода ошибки.
data_count
[out] Количество необходимых данных.
result[]
[out] Массив для получения значений псевдослучайных величин.