Рассчитывает распределение вероятностей Коши с параметрами a и b для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.
double MathCumulativeDistributionCauchy(
double MathCumulativeDistributionCauchy(
Рассчитывает распределение вероятностей Коши с параметрами a и b для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false.
bool MathCumulativeDistributionCauchy(
Рассчитывает распределение вероятностей Коши с параметрами a и b для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог plogis() в R.
bool MathCumulativeDistributionCauchy(
Параметры
x
[in] Значение случайной величины.
x[]
[in] Массив со значениями случайной величины.
a
[in] Параметр распределения mean.
b
[in] Параметр распределения scale.
tail
[in] Флаг расчета. Если true, то рассчитывается вероятность того, что случайная величина не превысит x.
log_mode
[in] Флаг расчета логарифма значения. Если log_mode=true, то возвращается натуральный логарифм вероятности.
error_code
[out] Переменная для записи кода ошибки.
result[]
[out] Массив для значений функции вероятности.