MathRandomCauchy

Erzeugt eine Pseudozufallszahl auf Basis der Cauchy-Verteilung mit den Parametern a und b. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double MathRandomCauchy(

const double a,

const double b,

int& error_code

);

Erzeugt Pseudozufallszahlen auf Basis der Cauchy-Verteilung mit den Parametern a und b. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu rcauchy() in R.

bool MathRandomCauchy(

const double a,

const double b,

const int data_count,

double& result[]

);

Parameter

a

[in] mean Parameter der Verteilung.

b

[in] scale Parameter der Verteilung.

error_code

[out] Variable für den Fehlercode.

data_count

[out] Anzahl der benötigten Daten.

result[]

[out] Array mit den Werten der Pseudozufallszahlen.