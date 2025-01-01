- MathProbabilityDensityCauchy
MathRandomCauchy
Erzeugt eine Pseudozufallszahl auf Basis der Cauchy-Verteilung mit den Parametern a und b. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.
double MathRandomCauchy(
Erzeugt Pseudozufallszahlen auf Basis der Cauchy-Verteilung mit den Parametern a und b. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu rcauchy() in R.
bool MathRandomCauchy(
Parameter
a
[in] mean Parameter der Verteilung.
b
[in] scale Parameter der Verteilung.
error_code
[out] Variable für den Fehlercode.
data_count
[out] Anzahl der benötigten Daten.
result[]
[out] Array mit den Werten der Pseudozufallszahlen.