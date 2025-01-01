- MathProbabilityDensityCauchy
- MathCumulativeDistributionCauchy
- MathQuantileCauchy
- MathRandomCauchy
- MathMomentsCauchy
MathRandomCauchy
Genera una magnitud pseudoaleatoria, distribuida según la ley de la distribución de Cauchy con los parámetros a y b. En caso de error, retorna NaN.
|
double MathRandomCauchy(
Genera magnitudes pseudoaleatorias, distribuidas según la ley de la distribución de Cauchy con los parámetros a y b. En caso de error, retorna false. Análogo de rcauchy() en R.
|
bool MathRandomCauchy(
Parámetros
a
[in] Parámetro de distribución mean.
b
[in] Parámetro de distribución scale.
error_code
[out] Variable para anotar el código de error.
data_count
[out] Número de datos necesarios.
result[]
[out] Matriz para obtener los valores de las magnitudes pseudoaleatorias.