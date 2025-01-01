MathRandomCauchy

Genera una magnitud pseudoaleatoria, distribuida según la ley de la distribución de Cauchy con los parámetros a y b. En caso de error, retorna NaN.

double MathRandomCauchy(

const double a,

const double b,

int& error_code

);

Genera magnitudes pseudoaleatorias, distribuidas según la ley de la distribución de Cauchy con los parámetros a y b. En caso de error, retorna false. Análogo de rcauchy() en R.

bool MathRandomCauchy(

const double a,

const double b,

const int data_count,

double& result[]

);

Parámetros

a

[in] Parámetro de distribución mean.

b

[in] Parámetro de distribución scale.

error_code

[out] Variable para anotar el código de error.

data_count

[out] Número de datos necesarios.

result[]

[out] Matriz para obtener los valores de las magnitudes pseudoaleatorias.