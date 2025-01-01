MQL5 リファレンス標準ライブラリ数学統計コーシー分布MathRandomCauchy
- MathProbabilityDensityCauchy
- MathCumulativeDistributionCauchy
- MathQuantileCauchy
- MathRandomCauchy
- MathMomentsCauchy
MathRandomCauchy
a 및 b 매개변수를 사용하여 코시 분포의 법칙에 따라 분포된 의사 난수 변수를 생성합니다. 오류가 발생한 경우 NaN을 반환합니다.
|
double MathRandomCauchy(
a 및 b 매개변수를 사용하여 코시 분포의 법칙에 따라 분포된 의사 난수 변수를 생성합니다. 오류인 경우 false를 반환합니다. R의 rcauchy()의 아날로그.
|
bool MathRandomCauchy(
매개변수
a
[in] 분포의 평균 매개변수.
b
[in] 분포의 스케일 매개변수.
error_code
[out] 오류 코드를 저장할 변수.
data_count
[out] 필요한 데이터의 양.
result[]
[out] 의사 난수 변수의 값을 얻기 위한 배열.