문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリ数学統計コーシー分布MathRandomCauchy 

MathRandomCauchy

a 및 b 매개변수를 사용하여 코시 분포의 법칙에 따라 분포된 의사 난수 변수를 생성합니다. 오류가 발생한 경우 NaN을 반환합니다.

double  MathRandomCauchy(
   const double  a,              // 분포의 평균 매개변수
   const double  b,              // 분포의 스케일 매개변수
   int&          error_code      // 오류 코드를 저장할 변수
   );

a 및 b 매개변수를 사용하여 코시 분포의 법칙에 따라 분포된 의사 난수 변수를 생성합니다. 오류인 경우 false를 반환합니다. R의 rcauchy()의 아날로그.

bool  MathRandomCauchy(
   const double  a,              // 분포의 평균 매개변수
   const double  b,              // 분포의 스케일 매개변수
   const int     data_count,     // 필요한 데이터 양
   double&       result[]        // 의사 난수 변수 값이 있는 배열
   );

매개변수

a

[in]  분포의 평균 매개변수.

b

[in]  분포의 스케일 매개변수.

error_code

[out]  오류 코드를 저장할 변수.

data_count

[out]  필요한 데이터의 양.

result[]

[out]  의사 난수 변수의 값을 얻기 위한 배열.