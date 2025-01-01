- MathProbabilityDensityCauchy
a ve b parametrelerini kullanarak, Cauchy dağılımı yasasına uygun olarak dağılan bir pseudo-rassal değişken oluşturur. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.
|
double MathRandomCauchy(
a ve b parametrelerini kullanarak, Cauchy dağılımı yasasına uygun olarak dağılan pseudo-rassal değişkenler oluşturur. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekircauchy() fonksiyonunun analoğu
|
bool MathRandomCauchy(
Parametreler
a
[in] dağılımın ortalama parametresi.
b
[in] dağılımın ölçek parametresi.
error_code
[out] Hata kodu değişkeni.
data_count
[out] İstenen veri miktarı.
result[]
[out] Pseudo-rassal değişkenleri içeren dizi.