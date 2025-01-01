MathRandomCauchy

a ve b parametrelerini kullanarak, Cauchy dağılımı yasasına uygun olarak dağılan bir pseudo-rassal değişken oluşturur. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double MathRandomCauchy(

const double a,

const double b,

int& error_code

);

a ve b parametrelerini kullanarak, Cauchy dağılımı yasasına uygun olarak dağılan pseudo-rassal değişkenler oluşturur. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindekircauchy() fonksiyonunun analoğu

bool MathRandomCauchy(

const double a,

const double b,

const int data_count,

double& result[]

);

Parametreler

a

[in] dağılımın ortalama parametresi.

b

[in] dağılımın ölçek parametresi.

error_code

[out] Hata kodu değişkeni.

data_count

[out] İstenen veri miktarı.

result[]

[out] Pseudo-rassal değişkenleri içeren dizi.