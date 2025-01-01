ДокументацияРазделы
MathProbabilityDensityCauchy

Рассчитывает плотность вероятности распределения Коши с параметрами a и b для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double  MathProbabilityDensityCauchy(
   const double  x,             // значение случайной величины
   const double  a,             // параметр распределения mean
   const double  b,             // параметр распределения scale
   const bool    log_mode,      // расчет логарифма значения, если log_mode=true, то возвращается натуральный логарифм плотности вероятности
   int&          error_code     // переменная для записи кода ошибки
   );

Рассчитывает плотность вероятности распределения Коши с параметрами a и b для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог dcauchy() в R.

bool  MathProbabilityDensityCauchy(
   const double& x[],            // массив со значениями случайной величины
   const double  a,              // параметр распределения mean
   const double  b,              // параметр распределения scale
   const bool    log_mode,       // флаг расчета логарифма значения, если log_mode=true, то рассчитывается натуральный логарифм плотности вероятности
   double&       result[]        // массив для значений функции плотности вероятности
   );

Параметры

x

[in]  Значение случайной величины.

x[]

[in]  Массив со значениями случайной величины.

a

[in]  Параметр распределения mean.

b

[in]  Параметр распределения scale.

log_mode

[in]  Флаг расчета логарифма значения. Если log_mode=true, то возвращается натуральный логарифм плотности вероятности.

error_code

[out]  Переменная для записи кода ошибки.

result[]

[out]  Массив для значений функции плотности вероятности.