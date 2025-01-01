MathRandomCauchy

Génère une variable pseudo-aléatoire distribuée suivant la loi de la distribution de Cauchy avec les paramètres a et b. En cas d'erreur, retourne NaN.

double MathRandomCauchy(

const double a,

const double b,

int& error_code

);

Génère des variables pseudo-aléatoires distribuées suivant la loi de la distribution de Cauchy avec les paramètres a et b. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à rcauchy() dans R.

bool MathRandomCauchy(

const double a,

const double b,

const int data_count,

double& result[]

);

Paramètres

a

[in] paramètre moyen de la distribution.

b

[in] paramètre d'échelle de la distribution.

error_code

[out] Variable pour stocker le code d'erreur.

data_count

[out] Quantité de données nécessaires.

result[]

[out] Tableau des valeurs des variables pseudo-aléatoires.