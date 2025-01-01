- MathProbabilityDensityCauchy
- MathCumulativeDistributionCauchy
- MathQuantileCauchy
- MathRandomCauchy
- MathMomentsCauchy
MathRandomCauchy
Génère une variable pseudo-aléatoire distribuée suivant la loi de la distribution de Cauchy avec les paramètres a et b. En cas d'erreur, retourne NaN.
double MathRandomCauchy(
Génère des variables pseudo-aléatoires distribuées suivant la loi de la distribution de Cauchy avec les paramètres a et b. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à rcauchy() dans R.
bool MathRandomCauchy(
Paramètres
a
[in] paramètre moyen de la distribution.
b
[in] paramètre d'échelle de la distribution.
error_code
[out] Variable pour stocker le code d'erreur.
data_count
[out] Quantité de données nécessaires.
result[]
[out] Tableau des valeurs des variables pseudo-aléatoires.