Рассчитывает теоретические численные значения первых 4 моментов распределения Коши с параметрами a и b.
double MathMomentsCauchy(
Параметры
a
[in] Параметр распределения mean.
b
[in] Параметр распределения scale.
mean
[out] Переменная для получения среднего значения.
variance
[out] Переменная для получения дисперсии.
skewness
[out] Переменная для получения коэффициента асимметрии.
kurtosis
[out] Переменная для получения коэффициента эксцесса.
error_code
[out] Переменная для получения кода ошибки.
Возвращаемое значение
Возвращает true, если расчет моментов произведен успешно, иначе false.