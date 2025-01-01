- MathProbabilityDensityCauchy
- MathCumulativeDistributionCauchy
- MathQuantileCauchy
- MathRandomCauchy
- MathMomentsCauchy
Genera una variabile pseudocasuale distribuita in base alla legge di distribuzione di Cauchy con i parametri A e B. In caso di errore restituisce NaN.
double MathRandomCauchy(
Genera variabili pseudocasuali distribuite secondo la legge della distribuzione di Cauchy con i parametri A e B. In caso di errore restituisce false. Analogo di rcauchy() in R.
bool MathRandomCauchy(
Parametri
a
[in] parametro medio della distribuzione.
b
[in] parametro scala della distribuzione.
error_code
[out] variabile per memorizzare il codice di errore.
data_count
[out] Ammontare dei dati richiesti.
result[]
[out] Array per ottenere i valori delle variabili pseudocasuali.