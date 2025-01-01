MQL5 RiferimentoLibreria StandardPannelli e DialoghiCEditOnSetColorBorder CreateReadOnlyTextAlignOnObjectEndEditOnSetTextOnSetColorOnSetColorBackgroundOnSetColorBorderOnSetFontOnSetFontSizeOnSetZOrderOnCreateOnShowOnHideOnMoveOnResizeOnChangeOnClick OnSetColorBorder Il controllo "SetColorBorder" (event handler del cambiamento della proprietà OBJPROP_BORDER_COLOR). virtual bool OnSetColorBackground() Valore di ritorno true se l'evento è stato elaborato, altrimenti false. OnSetColorBackground OnSetFont