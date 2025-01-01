LinearEquationsSolutionTriangular

Вычисляет систему линейных уравнений с квадратно-треугольной матрицей коэффициентов A и несколькими правыми частями. Имеет вид A*X = B, где A — общая квадратная матрица размера n на n, столбцы матрицы B представляют собой отдельные правые части, а столбцы матрицы X содержат соответствующие решения. Функция LAPACK TRTRS.

Вычисления для типа matrix<double>

bool matrix::LinearEquationsSolutionTriangular(

ENUM_EQUATIONS_FORM trans,

matrix& B,

matrix& X

);



bool matrix::LinearEquationsSolutionTriangular(

ENUM_EQUATIONS_FORM trans,

vector& B,

vector& X

);

Вычисления для типа matrix<float>

bool matrix::LinearEquationsSolutionTriangular(

ENUM_EQUATIONS_FORM trans,

matrixf& B,

matrixf& X

);



bool matrix::LinearEquationsSolutionTriangular(

ENUM_EQUATIONS_FORM trans,

vectorf& B,

vectorf& X

);

Вычисления для типа matrix<complex>

bool matrix::LinearEquationsSolutionTriangular(

ENUM_EQUATIONS_FORM trans,

matrixc& B,

matrixc& X

);



bool matrix::LinearEquationsSolutionTriangular(

ENUM_EQUATIONS_FORM trans,

vectorc& B,

vectorc& X

);

Вычисления для типа matrix<complexf>

bool matrix::LinearEquationsSolutionTriangular(

ENUM_EQUATIONS_FORM trans,

matrixcf& B,

matrixcf& X

);



bool matrix::LinearEquationsSolutionTriangular(

ENUM_EQUATIONS_FORM trans,

vectorcf& B,

vectorcf& X

);

Параметры

trans

[in] Значение перечисления ENUM_EQUATIONS_FORM, которое определяет форму системы уравнений.

B

[in] Матрица B, столбцы которой представляют собой правые части систем линейных уравнений. Если это вектор B, здесь содержится одна правая часть.

X

[out] Матрица или вектор X с решениями системы линейных уравнений.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.

Примечание

Выходная матрица X имеет те же размеры, что и входная матрица B. Выходной вектор X имеет ту же размерность, что и входной вектор B.

ENUM_EQUATIONS_FORM

Перечисление, определяющее форму вычисляемой системы уравнений.

Идентификатор Описание EQUATIONSFORM_N 'N': A * X = B (без транспонирования) EQUATIONSFORM_T 'T': A**T * X = B (транспонированная матрица A) EQUATIONSFORM_C 'C': A**H * X = B (сопряженно-транспонированная матрица A)

Для вещественных матриц значение EQUATIONSFORM_C интерпретируется как EQUATIONSFORM_T.