- LinearEquationsSolution
- LinearEquationsSolutionTriangular
- InverseTriangular
- CondNumReciprocalTriangular
- LinearEquationsSolutionSy
- LinearEquationsSolutionComplexSy
- LinearEquationsSolutionSyPD
- LinearEquationsSolutionGeTrid
- LinearEquationsSolutionSyTridPD
- SylvesterEquationTriangular
- SylvesterEquationTriangularBlocked
Вычисляет систему линейных уравнений с квадратно-треугольной матрицей коэффициентов A и несколькими правыми частями. Имеет вид A*X = B, где A — общая квадратная матрица размера n на n, столбцы матрицы B представляют собой отдельные правые части, а столбцы матрицы X содержат соответствующие решения. Функция LAPACK TRTRS.
Вычисления для типа matrix<double>
|
bool matrix::LinearEquationsSolutionTriangular(
Вычисления для типа matrix<float>
|
bool matrix::LinearEquationsSolutionTriangular(
Вычисления для типа matrix<complex>
|
bool matrix::LinearEquationsSolutionTriangular(
Вычисления для типа matrix<complexf>
|
bool matrix::LinearEquationsSolutionTriangular(
Параметры
trans
[in] Значение перечисления ENUM_EQUATIONS_FORM, которое определяет форму системы уравнений.
B
[in] Матрица B, столбцы которой представляют собой правые части систем линейных уравнений. Если это вектор B, здесь содержится одна правая часть.
X
[out] Матрица или вектор X с решениями системы линейных уравнений.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.
Примечание
Выходная матрица X имеет те же размеры, что и входная матрица B. Выходной вектор X имеет ту же размерность, что и входной вектор B.
ENUM_EQUATIONS_FORM
Перечисление, определяющее форму вычисляемой системы уравнений.
|
Идентификатор
|
Описание
|
EQUATIONSFORM_N
|
'N': A * X = B (без транспонирования)
|
EQUATIONSFORM_T
|
'T': A**T * X = B (транспонированная матрица A)
|
EQUATIONSFORM_C
|
'C': A**H * X = B (сопряженно-транспонированная матрица A)
Для вещественных матриц значение EQUATIONSFORM_C интерпретируется как EQUATIONSFORM_T.