- LinearEquationsSolution
- LinearEquationsSolutionTriangular
- InverseTriangular
- CondNumReciprocalTriangular
- LinearEquationsSolutionSy
- LinearEquationsSolutionComplexSy
- LinearEquationsSolutionSyPD
- LinearEquationsSolutionGeTrid
- LinearEquationsSolutionSyTridPD
- SylvesterEquationTriangular
- SylvesterEquationTriangularBlocked
LinearEquationsSolutionGeTrid
Вычисляет систему линейных уравнений с общей (несимметричной) трехдиагональной матрицей коэффициентов A и несколькими правыми частями. Имеет вид A*X = B, где A — общая трехдиагональная матрица размера n на n, столбцы матрицы B представляют собой отдельные правые части, а столбцы матрицы X содержат соответствующие решения. Функция LAPACK GTSV.
Вычисления для типа matrix<double>
|
bool matrix::LinearEquationsSolutionGeTrid(
Вычисления для типа matrix<float>
|
bool matrix::LinearEquationsSolutionGeTrid(
Вычисления для типа matrix<complex>
|
bool matrix::LinearEquationsSolutionGeTrid(
Вычисления для типа matrix<complexf>
|
bool matrix::LinearEquationsSolutionGeTrid(
Параметры
B
[in] Матрица B, столбцы которой представляют собой правые части систем линейных уравнений. Если это вектор B, здесь содержится одна правая часть.
X
[out] Матрица или вектор X с решениями системы линейных уравнений.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.
Примечание
Выходная матрица X имеет те же размеры, что и входная матрица B. Выходной вектор X имеет ту же размерность, что и входной вектор B.