- LinearEquationsSolution
- LinearEquationsSolutionTriangular
- InverseTriangular
- CondNumReciprocalTriangular
- LinearEquationsSolutionSy
- LinearEquationsSolutionComplexSy
- LinearEquationsSolutionSyPD
- LinearEquationsSolutionGeTrid
- LinearEquationsSolutionSyTridPD
- SylvesterEquationTriangular
- SylvesterEquationTriangularBlocked
CondNumReciprocalTriangular
Оценивает величину, обратную числу обусловленности общей верхнетреугольной или нижнетреугольной матрицы A в норме 1 или в бесконечной норме. LAPACK-функция TRCON.
Вычисления для типа matrix<double>
|
bool matrix::CondNumReciprocalTriangular(
Вычисления для типа matrix<float>
|
bool matrixf::CondNumReciprocalTriangular(
Вычисления для типа matrix<complex>
|
bool matrixc::CondNumReciprocalTriangular(
Вычисления для типа matrix<complexf>
|
bool matrixcf::CondNumReciprocalTriangular(
Параметры
норма
[in] Значение из перечисления ENUM_BLAS_NORM, определяющее норму, используемую для оценки обратного числа обусловленности.
rcond
[out] Оценка обратного числа обусловленности. Если оценка приводит к переполнению вниз (underflow), устанавливается rcond = 0, что означает, что матрица сингулярна (в пределах рабочей точности). Если значение rcond мало по сравнению с 1.0, это свидетельствует о том, что матрица может быть плохо обусловленной или даже сингулярной.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.
Примечание
Вычисленное значение rcond не может быть меньше, чем r (истинное обратное число обусловленности) и на практике почти всегда меньше 10r. Вызов метода содержит решение нескольких систем линейных уравнений вида A*x = b — обычно 4 или 5, но не более 11.
ENUM_BLAS_NORM
Перечисление, определяющее норму матрицы.
|
Идентификатор
|
Описание
|
BLASNORM_O
|
'O' — 1-норма
|
BLASNORM_I
|
'I' — бесконечная норма