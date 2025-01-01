ДокументацияРазделы
Выполняет вычисление обратной матрицы для верхнетреугольной или нижнетреугольной матрицы A. LAPACK-функция TRTRI.

Вычисления для типа matrix<double>

bool  matrix::InverseTriangular(
   matrix&         AI             // обратная матрица A
   );

Вычисления для типа matrix<float>

bool  matrixf::InverseTriangular(
   matrixf&        AI             // обратная матрица A
   );

Вычисления для типа matrix<complex>

bool  matrixc::InverseTriangular(
   matrixc&        AI             // обратная матрица A
   );

Вычисления для типа matrix<complexf>

bool  matrixcf::InverseTriangular(
   matrixcf&       AI             // обратная матрица A
   );

Параметры

AI

[out]  Обратная матрица.

 

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.