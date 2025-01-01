Справочник MQL5Методы матриц и векторовOpenBLASLinear EquationsInverseTriangular
- LinearEquationsSolution
- LinearEquationsSolutionTriangular
- InverseTriangular
- CondNumReciprocalTriangular
- LinearEquationsSolutionSy
- LinearEquationsSolutionComplexSy
- LinearEquationsSolutionSyPD
- LinearEquationsSolutionGeTrid
- LinearEquationsSolutionSyTridPD
- SylvesterEquationTriangular
- SylvesterEquationTriangularBlocked
InverseTriangular
Выполняет вычисление обратной матрицы для верхнетреугольной или нижнетреугольной матрицы A. LAPACK-функция TRTRI.
Вычисления для типа matrix<double>
|
bool matrix::InverseTriangular(
Вычисления для типа matrix<float>
|
bool matrixf::InverseTriangular(
Вычисления для типа matrix<complex>
|
bool matrixc::InverseTriangular(
Вычисления для типа matrix<complexf>
|
bool matrixcf::InverseTriangular(
Параметры
AI
[out] Обратная матрица.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.