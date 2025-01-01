ДокументацияРазделы
Вычисляет систему линейных уравнений с симметричной или эрмитово сопряженной положительно определенной матрицей A и несколькими правыми частями. Система вида A*X = B, где A — симметричная или эрмитово сопряженная положительно определенная матрица размером n на n, столбцы матрицы B представляют собой отдельные правые части, а столбцы матрицы X содержат соответствующие решения. Функция LAPACK POSV.

Вычисления для типа matrix<double>

bool  matrix::LinearEquationsSolutionSyPD(
   matrix&         B,            // матрица правых частей B
   matrix&         X             // матрица решений X
   );
 
bool  matrix::LinearEquationsSolutionSyPD(
   vector&         B,            // матрица правых частей B
   vector&         X             // матрица решений X
   );

Вычисления для типа matrix<float>

bool  matrix::LinearEquationsSolutionSyPD(
   matrixf&        B,            // матрица правых частей B
   matrixf&        X             // матрица решений X
   );
 
bool  matrix::LinearEquationsSolutionSyPD(
   vectorf&         B,            // матрица правых частей B
   vectorf&         X             // матрица решений X
   );

Вычисления для типа matrix<complex>

bool  matrix::LinearEquationsSolutionSyPD(
   matrixc&        B,            // матрица правых частей B
   matrixc&        X             // матрица решений X
   );
 
bool  matrix::LinearEquationsSolutionSyPD(
   vectorc&        B,            // матрица правых частей B
   vectorc&        X             // матрица решений X
   );

Вычисления для типа matrix<complexf>

bool  matrix::LinearEquationsSolutionSyPD(
   matrixcf&       B,            // матрица правых частей B
   matrixcf&       X             // матрица решений X
   );
 
bool  matrix::LinearEquationsSolutionSyPD(
   vectorcf&       B,            // матрица правых частей B
   vectorcf&       X             // матрица решений X
   );

Параметры

B

[in]  Матрица B, столбцы которой представляют собой правые части систем линейных уравнений. Если это вектор B, здесь содержится одна правая часть.

X

[out]  Матрица или вектор X с решениями системы линейных уравнений.

 

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.

Примечание

Выходная матрица X имеет те же размеры, что и входная матрица B. Выходной вектор X имеет ту же размерность, что и входной вектор B.

На вход можно подать симметричную (эрмитово сопряженную), верхнетреугольную или нижнетреугольную матрицу. Треугольные матрицы подразумеваются симметричными (эрмитово-сопряжёнными).