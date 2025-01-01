LinearEquationsSolutionSyPD

Вычисляет систему линейных уравнений с симметричной или эрмитово сопряженной положительно определенной матрицей A и несколькими правыми частями. Система вида A*X = B, где A — симметричная или эрмитово сопряженная положительно определенная матрица размером n на n, столбцы матрицы B представляют собой отдельные правые части, а столбцы матрицы X содержат соответствующие решения. Функция LAPACK POSV.

Вычисления для типа matrix<double>

bool matrix::LinearEquationsSolutionSyPD(

matrix& B,

matrix& X

);



bool matrix::LinearEquationsSolutionSyPD(

vector& B,

vector& X

);

Вычисления для типа matrix<float>

bool matrix::LinearEquationsSolutionSyPD(

matrixf& B,

matrixf& X

);



bool matrix::LinearEquationsSolutionSyPD(

vectorf& B,

vectorf& X

);

Вычисления для типа matrix<complex>

bool matrix::LinearEquationsSolutionSyPD(

matrixc& B,

matrixc& X

);



bool matrix::LinearEquationsSolutionSyPD(

vectorc& B,

vectorc& X

);

Вычисления для типа matrix<complexf>

bool matrix::LinearEquationsSolutionSyPD(

matrixcf& B,

matrixcf& X

);



bool matrix::LinearEquationsSolutionSyPD(

vectorcf& B,

vectorcf& X

);

Параметры

B

[in] Матрица B, столбцы которой представляют собой правые части систем линейных уравнений. Если это вектор B, здесь содержится одна правая часть.

X

[out] Матрица или вектор X с решениями системы линейных уравнений.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.

Примечание

Выходная матрица X имеет те же размеры, что и входная матрица B. Выходной вектор X имеет ту же размерность, что и входной вектор B.

На вход можно подать симметричную (эрмитово сопряженную), верхнетреугольную или нижнетреугольную матрицу. Треугольные матрицы подразумеваются симметричными (эрмитово-сопряжёнными).