Вычисляет систему линейных уравнений с комплексной симметричной (не эрмитово сопряженной!) матрицей A и несколькими правыми частями. Имеет вид A*X = B, где A — комплексная симметричная матрица размера n на n, столбцы матрицы B представляют собой отдельные правые части, а столбцы матрицы X содержат соответствующие решения. Функция LAPACK SYSV.

Вычисления для типа matrix<complex>

bool  matrix::LinearEquationsSolutionComplexSy(
   matrixc&        B,            // матрица правых частей B
   matrixc&        X             // матрица решений X
   );
 
bool  matrix::LinearEquationsSolutionComplexSy(
   vectorc&        B,            // матрица правых частей B
   vectorc&        X             // матрица решений X
   );

Вычисления для типа matrix<complexf>

bool  matrix::LinearEquationsSolutionComplexSy(
   matrixcf&       B,            // матрица правых частей B
   matrixcf&       X             // матрица решений X
   );
 
bool  matrix::LinearEquationsSolutionComplexSy(
   vectorcf&       B,            // матрица правых частей B
   vectorcf&       X             // матрица решений X
   );

Параметры

B

[in]  Матрица B, столбцы которой представляют собой правые части систем линейных уравнений. Если это вектор B, здесь содержится одна правая часть.

X

[out]  Матрица или вектор X с решениями системы линейных уравнений.

 

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.

Примечание

Выходная матрица X имеет те же размеры, что и входная матрица B. Выходной вектор X имеет ту же размерность, что и входной вектор B.

На вход можно подать комплексную симметричную, верхнетреугольную или нижнетреугольную матрицу. Треугольные матрицы подразумеваются комплексными симметричными.