Référence MQL5 Méthodes sur les Matrices et les Vecteurs OpenBLAS Linear Equations InverseTriangular 

InverseTriangular

Computes the inverse of a upper or lower triangular matrix A. LAPACK function TRTRI.

Computing for type matrix<double>

bool  matrix::InverseTriangular(
   matrix&         AI             // inverse of matrix A
   );

Computing for type matrix<float>

bool  matrixf::InverseTriangular(
   matrixf&        AI             // inverse of matrix A
   );

Computing for type matrix<complex>

bool  matrixc::InverseTriangular(
   matrixc&        AI             // inverse of matrix A
   );

Computing for type matrix<complexf>

bool  matrixcf::InverseTriangular(
   matrixcf&       AI             // inverse of matrix A
   );

Parameters

AI

[out]  Inverted matrix.

 

Return Value

Return true if successful, otherwise false in case of an error.