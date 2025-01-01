MQL5参考矩阵和向量方法OpenBLASLinear EquationsInverseTriangular
- LinearEquationsSolution
- LinearEquationsSolutionTriangular
- InverseTriangular
- CondNumReciprocalTriangular
- LinearEquationsSolutionSy
- LinearEquationsSolutionComplexSy
- LinearEquationsSolutionSyPD
- LinearEquationsSolutionGeTrid
- LinearEquationsSolutionSyTridPD
- SylvesterEquationTriangular
- SylvesterEquationTriangularBlocked
InverseTriangular
Computes the inverse of a upper or lower triangular matrix A. LAPACK function TRTRI.
Computing for type matrix<double>
|
bool matrix::InverseTriangular(
Computing for type matrix<float>
|
bool matrixf::InverseTriangular(
Computing for type matrix<complex>
|
bool matrixc::InverseTriangular(
Computing for type matrix<complexf>
|
bool matrixcf::InverseTriangular(
Parameters
AI
[out] Inverted matrix.
Return Value
Return true if successful, otherwise false in case of an error.