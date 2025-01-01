ドキュメントセクション
Computes the inverse of a upper or lower triangular matrix A. LAPACK function TRTRI.

Computing for type matrix<double>

bool  matrix::InverseTriangular(
  matrix&       AI           // inverse of matrix A
  );

Computing for type matrix<float>

bool  matrixf::InverseTriangular(
  matrixf&     AI           // inverse of matrix A
  );

Computing for type matrix<complex>

bool  matrixc::InverseTriangular(
  matrixc&     AI           // inverse of matrix A
  );

Computing for type matrix<complexf>

bool  matrixcf::InverseTriangular(
  matrixcf&     AI           // inverse of matrix A
  );

Parameters

AI

[out]  Inverted matrix.

 

Return Value

Return true if successful, otherwise false in case of an error.