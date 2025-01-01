EigenVectorsTriangularZBlocked

Вычисляет собственные векторы верхней квазитреугольной или комплексной верхнетреугольной матрицы, полученной с помощью функций EigenHessenbergSchurQ или EigenSolverSchur.

A = Q * T * Q**H, где T — верхняя квазитреугольная матрица (форма Шура), а Q — ортогональная матрица векторов Шура.

Функция LAPACK TREVC3. Это блочная версия метода TREVC (уровень 3 OpenBLAS). Работает быстрее, но может быть менее точной.

Вычисления для типа matrix<double>

bool matrix::EigenVectorsTriangularZBlocked(

ENUM_EIG_VECTORS side,

matrix& schur_z,

matrix& left_eigenvectors,

matrix& right_eigenvectors

);

Вычисления для типа matrix<float>

bool matrixf::EigenVectorsTriangularZBlocked(

ENUM_EIG_VECTORS side,

matrixf& schur_z,

matrixf& left_eigenvectors,

matrixf& right_eigenvectors

);

Вычисления для типа matrix<complex>

bool matrixc::EigenVectorsTriangularZBlocked(

ENUM_EIG_VECTORS side,

matrixc& schur_z,

matrixc& left_eigenvectors,

matrixc& right_eigenvectors

);

Вычисления для типа matrix<complexf>

bool matrixcf::EigenVectorsTriangularZBlocked(

ENUM_EIG_VECTORS side,

matrixcf& schur_z,

matrixcf& left_eigenvectors,

matrixcf& right_eigenvectors

);

Параметры

side

[in] Значение из перечисления ENUM_EIG_VECTORS, определяющее, какие собственные векторы вычислять: только левые, только правые или оба.

shur_z

[in] Ортогональная матрица векторов Шура, вычисленная функциями EigenHessenbergSchurQ или EigenSolverSchur. Может быть матрицей нулевого размера. В этом случае обратное преобразование не выполняется.

left_eigenvectors

[out] Матрица левых собственных векторов.

right_eigenvectors

[out] Матрица правых собственных векторов.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false в случае ошибки.

Примечание

Правый собственный вектор x и левый собственный вектор y матрицы T, соответствующие собственному значению w, определяются как:

T*x = w*x, (y**H)*T = w*(y**H)

где y**H — сопряженно-транспонированный вектор y.

Собственные значения не передаются в эту функцию явно, а считываются непосредственно из диагональных блоков T.

Функция возвращает матрицы X и/или Y правых и левых собственных векторов T, либо произведения Q*X и/или Q*Y, где Q — входная ортогональная матрица. Если Q — ортогональный множитель, который преобразует матрицу A в форму Шура T, то Q*X и Q*Y — это матрицы правых и левых собственных векторов исходной матрицы A.

ENUM_EIG_VECTORS

Перечисление, определяющее необходимость вычисления собственных векторов.