Индикаторы

Dynamic MACD - индикатор для MetaTrader 4

exhumer
Просмотров:
7481
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание:

Попытка сделать динамический MACD.

Привязка периодов сделана к ширине локальных рыночных циклов (упрощенно) на основе среднего арифметического от ширины последних четырех циклов зиг-зага.

  • Depth=12; - параметр для зиг-зага.
  • smooth=5; - сглаживание
  • factor=4; - параметр для вычисления среднего арифметического от ширины четырех циклов по зиг-загу.
  • FastEMA=12; - базовые параметры периодов MACD на случай, если зиг-заг будет рисовать неадекватные зигзаги :)
  • SlowEMA=26;
  • SignalSMA=9;
  • MaxBars=600; - количество баров, для которых рисуется индикатор.

PS: Индикатор зиг-зага - не мой. Прошу прощения, что не стал встраивать расчет зиг-зага в код индикатора.

Поэтому для работы необходимо оба прилагаемых файла скопировать в соответствующую папку Вашего терминала.

Картинка:

