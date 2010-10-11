Смотри, как бесплатно скачать роботов
Dynamic MACD - индикатор для MetaTrader 4
Описание:
Попытка сделать динамический MACD.
Привязка периодов сделана к ширине локальных рыночных циклов (упрощенно) на основе среднего арифметического от ширины последних четырех циклов зиг-зага.
- Depth=12; - параметр для зиг-зага.
- smooth=5; - сглаживание
- factor=4; - параметр для вычисления среднего арифметического от ширины четырех циклов по зиг-загу.
- FastEMA=12; - базовые параметры периодов MACD на случай, если зиг-заг будет рисовать неадекватные зигзаги :)
- SlowEMA=26;
- SignalSMA=9;
- MaxBars=600; - количество баров, для которых рисуется индикатор.
PS: Индикатор зиг-зага - не мой. Прошу прощения, что не стал встраивать расчет зиг-зага в код индикатора.
Поэтому для работы необходимо оба прилагаемых файла скопировать в соответствующую папку Вашего терминала.
Картинка:
