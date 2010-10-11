Описание:



Попытка сделать динамический MACD.



Привязка периодов сделана к ширине локальных рыночных циклов (упрощенно) на основе среднего арифметического от ширины последних четырех циклов зиг-зага.



Depth=12; - параметр для зиг-зага.

smooth=5; - сглаживание

factor=4; - параметр для вычисления среднего арифметического от ширины четырех циклов по зиг-загу.

FastEMA=12; - базовые параметры периодов MACD на случай, если зиг-заг будет рисовать неадекватные зигзаги :)

SlowEMA=26;

SignalSMA=9;

MaxBars=600; - количество баров, для которых рисуется индикатор.

PS: Индикатор зиг-зага - не мой. Прошу прощения, что не стал встраивать расчет зиг-зага в код индикатора.



Поэтому для работы необходимо оба прилагаемых файла скопировать в соответствующую папку Вашего терминала.

Картинка:

