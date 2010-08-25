CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

avalanche 7 - эксперт для MetaTrader 4

George
Просмотров:
6477
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Почитал я Ваши предложения в ветке https://www.mql5.com/ru/forum/128093

Набросал свой вариант (avalanche 7). Торгует чуток по-другому - сами увидите. Алерты, плейсаунды, стопы и отложники отсутствуют. Советник исключительно для тестера. Хотя в отличие от предложенных для реала вариантов при его тестировании в журнале я ошибок не обнаружил.

Назначение внешних переменных см. в комментах в коде. Отчет см. во вложении, но не всё так хорошо:

ВОТ И ВСЁ, И НЕТУ БИЛЛА - ЖАДНОСТЬ БИЛЛА ПОГУБИЛА...

TrofiLines TrofiLines

Трендовая стратегия + индикатор

Советник AV (мой вариант "Лавины") Советник AV (мой вариант "Лавины")

Мартиноподобный советник на усовершенствованном варианте системы Лавина.

Camarilla Exchange Camarilla Exchange

Уровни разворота...Открыто в процессе дэй-трейдинга в 1989 году Ником Скоттом, успешным трейдером бондов на финансовых рынках

Weekly CAMARRILLA... Monthly CAMARRILLA Weekly CAMARRILLA... Monthly CAMARRILLA

Уровни разворота...Принцип...Покупай дешево,продавай дорого...