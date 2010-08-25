Смотри, как бесплатно скачать роботов
avalanche 7 - эксперт для MetaTrader 4
Почитал я Ваши предложения в ветке https://www.mql5.com/ru/forum/128093
Набросал свой вариант (avalanche 7). Торгует чуток по-другому - сами увидите. Алерты, плейсаунды, стопы и отложники отсутствуют. Советник исключительно для тестера. Хотя в отличие от предложенных для реала вариантов при его тестировании в журнале я ошибок не обнаружил.
Назначение внешних переменных см. в комментах в коде. Отчет см. во вложении, но не всё так хорошо:
