



Символ EURUSD (Euro vs US Dollar) Период 15 Минут (M15) 1999.01.05 13:00 - 2010.08.25 10:14 Параметры FixLot=true; RiskLot=1; MaxiCanal=1300; MinLengh=18; MinAngle=28; MagicNumber=46578; Баров в истории 287806 Смоделировано тиков 575146 Качество моделирования n/a Начальный депозит 10000.00 Чистая прибыль 36836.60 Общая прибыль 160125.90 Общий убыток -123289.30 Прибыльность 1.30 Матожидание выигрыша 74.87 Абсолютная просадка 3518.90 Максимальная просадка 8975.30 (22.77%) Относительная просадка 54.51% (8208.80) Всего сделок 492 Короткие позиции (% выигравших) 259 (50.19%) Длинные позиции (% выигравших) 233 (45.49%) Прибыльные сделки (% от всех) 236 (47.97%) Убыточные сделки (% от всех) 256 (52.03%) Самая большая прибыльная сделка 3271.90 убыточная сделка -1516.70 Средняя прибыльная сделка 678.50 убыточная сделка -481.60 Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 10 (6925.80) непрерывных проигрышей (убыток) 7 (-3360.80) Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 7440.50 (6) непрерывный убыток (число проигрышей) -3360.80 (7) Средний непрерывный выигрыш 2 непрерывный проигрыш 2

Эксперт на входе запрашивает следующие параметры:



FixLot - Выключатель фиксированного лота

RiskLot - риск или размер фиксированного лота в зависимости от положения FixLot

MaxiCanal - ограничение на максимальный размер канала, расчитанного индикатором

MinLengh - ограничение на минимальную длину канала, расчитанную индикатором

MinAngle - минимальный угол тренда в пунктах, необходимый для открытия позиции

MagicNumber - магическое число





Принцип работы индикатора Trofimov_Lines 1.4.1:



В окне данных индикатор расчитывает 8 параметров:

Up - Координата верхней линии коридора

Dn - Координата нижней линии коридора

Lengh - Длина коридора (L - на рисунке)

Width - Ширина коридора (h - на рисунке)

Angle - Угол наклона коридора к горизонту (ф - на рисунке)

Midle - Середина между Up и Dn

Gold - Золотое сечение между Up и Dn (отображается темной линией на графике)

Trend - вероятность направления тренда в поцентах



