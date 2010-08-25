CodeBaseРазделы
TrofiLines - эксперт для MetaTrader 4

Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 15 Минут (M15) 1999.01.05 13:00 - 2010.08.25 10:14
Параметры FixLot=true; RiskLot=1; MaxiCanal=1300; MinLengh=18; MinAngle=28; MagicNumber=46578;
Баров в истории 287806 Смоделировано тиков 575146 Качество моделирования n/a
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 36836.60 Общая прибыль 160125.90 Общий убыток -123289.30
Прибыльность 1.30 Матожидание выигрыша 74.87
Абсолютная просадка 3518.90 Максимальная просадка 8975.30 (22.77%) Относительная просадка 54.51% (8208.80)
Всего сделок 492 Короткие позиции (% выигравших) 259 (50.19%) Длинные позиции (% выигравших) 233 (45.49%)
Прибыльные сделки (% от всех) 236 (47.97%) Убыточные сделки (% от всех) 256 (52.03%)
Самая большая прибыльная сделка 3271.90 убыточная сделка -1516.70
Средняя прибыльная сделка 678.50 убыточная сделка -481.60
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 10 (6925.80) непрерывных проигрышей (убыток) 7 (-3360.80)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 7440.50 (6) непрерывный убыток (число проигрышей) -3360.80 (7)
Средний непрерывный выигрыш 2 непрерывный проигрыш 2

 

Эксперт на входе запрашивает следующие параметры:

FixLot - Выключатель фиксированного лота
RiskLot - риск или размер фиксированного лота в зависимости от положения FixLot
MaxiCanal - ограничение на максимальный размер канала, расчитанного индикатором
MinLengh - ограничение на минимальную длину канала, расчитанную индикатором
MinAngle - минимальный угол тренда в пунктах, необходимый для открытия позиции
MagicNumber - магическое число

Принцип работы индикатора Trofimov_Lines 1.4.1:

 

В окне данных индикатор расчитывает 8 параметров:

 Up - Координата верхней линии коридора
 Dn - Координата нижней линии коридора
 Lengh - Длина коридора (L - на рисунке)
 Width - Ширина коридора (h - на рисунке)
 Angle - Угол наклона коридора к горизонту (ф - на рисунке)
 Midle - Середина между Up и Dn
 Gold - Золотое сечение между Up и Dn (отображается темной линией на графике)
 Trend - вероятность направления тренда в поцентах

 
  

 

