Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
TrofiLines - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 9538
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
|Символ
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Период
|15 Минут (M15) 1999.01.05 13:00 - 2010.08.25 10:14
|Параметры
|FixLot=true; RiskLot=1; MaxiCanal=1300; MinLengh=18; MinAngle=28; MagicNumber=46578;
|Баров в истории
|287806
|Смоделировано тиков
|575146
|Качество моделирования
|n/a
|Начальный депозит
|10000.00
|Чистая прибыль
|36836.60
|Общая прибыль
|160125.90
|Общий убыток
|-123289.30
|Прибыльность
|1.30
|Матожидание выигрыша
|74.87
|Абсолютная просадка
|3518.90
|Максимальная просадка
|8975.30 (22.77%)
|Относительная просадка
|54.51% (8208.80)
|Всего сделок
|492
|Короткие позиции (% выигравших)
|259 (50.19%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|233 (45.49%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|236 (47.97%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|256 (52.03%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|3271.90
|убыточная сделка
|-1516.70
|Средняя
|прибыльная сделка
|678.50
|убыточная сделка
|-481.60
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|10 (6925.80)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|7 (-3360.80)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|7440.50 (6)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-3360.80 (7)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|2
|непрерывный проигрыш
|2
Эксперт на входе запрашивает следующие параметры:
FixLot - Выключатель фиксированного лота
RiskLot - риск или размер фиксированного лота в зависимости от положения FixLot
MaxiCanal - ограничение на максимальный размер канала, расчитанного индикатором
MinLengh - ограничение на минимальную длину канала, расчитанную индикатором
MinAngle - минимальный угол тренда в пунктах, необходимый для открытия позиции
MagicNumber - магическое число
Принцип работы индикатора Trofimov_Lines 1.4.1:
В окне данных индикатор расчитывает 8 параметров:
Up - Координата верхней линии коридора
Dn - Координата нижней линии коридора
Lengh - Длина коридора (L - на рисунке)
Width - Ширина коридора (h - на рисунке)
Angle - Угол наклона коридора к горизонту (ф - на рисунке)
Midle - Середина между Up и Dn
Gold - Золотое сечение между Up и Dn (отображается темной линией на графике)
Trend - вероятность направления тренда в поцентах
Мартиноподобный советник на усовершенствованном варианте системы Лавина.Oscillator SAR
Параболик в виде осциллятора.
Господам ЛАВИНЩИКАМ-ОПТИМИСТАМ посвящается...Camarilla Exchange
Уровни разворота...Открыто в процессе дэй-трейдинга в 1989 году Ником Скоттом, успешным трейдером бондов на финансовых рынках