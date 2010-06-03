CodeBaseРазделы
По сравнению с предыдущей версией сделаны ряд небольших изменений, работает так же, судя по отзывам, явных ошибок в 18 версии не было, так что если используете 18 версию то эта ничем принципиально не отличается, для постановки лока надо подгрузить еще один индикатор

// + на 5 знаков сделать автоматом пересчет параметров (в помощь пользователям которые некорректно выставляют параметры в пунктах на 5 знаках)
// + сам подгружает котировки по всем ТФ, в тестере котировки должны быть подгружены и пересчитаны, в демо и реале, надо чуть подождать после запуска чтобы он сам подгрузил котировки
// + более корректное определение размера лота, убрал параметр lotdecimal (в помощь пользователям которые некорректно выставляют лот)
// + другой лок (на основе принципа качелей или лавины) сразу предупреждаю лок и то как он работает тестировал не долго
// + возможно отключать индикаторы и торговать в одну сторону как хочется (см. параметры FDir, IndOff1, IndOff2)

Большое спасибо все кто откликнулся, пришло много предложений по усовершенствованию советника !

Но до идеала еще далеко, так что предложения по усовершенствованию принимаются :)

пример работы с локом


