Индикаторы

i3Indians - индикатор для MetaTrader 4

Dmitry Fedoseev
8943
4
Паттерн определяется при помощи зигзага (можно установить цвет для первого буфера индикатора и увидеть зигзаг). Паттерн, как понял из книги Линды Рашке "Биржевые секреты" (глава 14, стр. 75-76), представляет собой три растущие вершины и ровное дно. В отличие от книги, в этом индикатора вход выполняется при прорыве ценой нижней границы "дна" (продажа).

Параметры:

  • HLPeriod - Параметр зигзага аналогичный параметру ExtDepth индикатора ZigZag;
  • MinHeight - Минимальная высота колена зигзага по вертикали (в пунктах);
  • Bottom - Допустимое отклонение значений на вершинах дна паттерна. Измеряется в пропорции от вертикального размера паттерна. Допустимые значения от 0 до 1;
  • Peaks - Минимальная разница значений на соседних пиках паттерна. Измеряется в пропорции от вертикального размера паттерна. Допустимые значения от 0 до 1;
  • Depth - Соотношение величины предшествующего паттерну движения цены к размеру паттерна от его дна до первого слева пика.

Настройки по умолчанию стоят такие, что бы паттерн почаще определялся. Если поставить Bottom=0.25, Peaks=0.04, Depth=1.5 будет нечто более похожее на "Трех индейцев".

