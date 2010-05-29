Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
i3Indians - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 8943
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Паттерн определяется при помощи зигзага (можно установить цвет для первого буфера индикатора и увидеть зигзаг). Паттерн, как понял из книги Линды Рашке "Биржевые секреты" (глава 14, стр. 75-76), представляет собой три растущие вершины и ровное дно. В отличие от книги, в этом индикатора вход выполняется при прорыве ценой нижней границы "дна" (продажа).
Параметры:
- HLPeriod - Параметр зигзага аналогичный параметру ExtDepth индикатора ZigZag;
- MinHeight - Минимальная высота колена зигзага по вертикали (в пунктах);
- Bottom - Допустимое отклонение значений на вершинах дна паттерна. Измеряется в пропорции от вертикального размера паттерна. Допустимые значения от 0 до 1;
- Peaks - Минимальная разница значений на соседних пиках паттерна. Измеряется в пропорции от вертикального размера паттерна. Допустимые значения от 0 до 1;
- Depth - Соотношение величины предшествующего паттерну движения цены к размеру паттерна от его дна до первого слева пика.
Настройки по умолчанию стоят такие, что бы паттерн почаще определялся. Если поставить Bottom=0.25, Peaks=0.04, Depth=1.5 будет нечто более похожее на "Трех индейцев".
Маятник
Версия для ДЦ с 5 символами.Pendulum 2_05_2!
Доработанный советник «Маятник».
sScreenShot
Скрипт делает скриншот графика и сохраняет его в выбранный пользователем каталогilan_reg_19
Сильно модифицированный илан продолжение ilan_reg_18