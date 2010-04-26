Ставь лайки и следи за новостями
Описание:
Гридер с виртуальной адресной сеткой (выставляются отложенные ордеры только в области текущей цены).
Чтобы не убивать депозит сразу, используется два трендовый индикатора на разных таймфреймах.
В зависимости от значений этих индикаторов выставляются buy или sell ордеры.
Можно выставлять сетку ордеров не используя индикаторы.
Есть система манименеджмента (выбор вариантов объема лота).
Предлагаю два варианта использования:
1. на тренде
возьмем пару EURUSD и период декабрь 2009- апрель 2010.
идет глобальный тренд вниз.
выставляем параметр TrendUpDn=-1 (будут открываться только селл ордеры)
При измененном манименеджменте, параметр _MM=2, и отсутствии индикаторов, сглаживающих просадки, OnlyFastSlow=3, можно получить экстремальный вариант торговли:
2. Тренд вроде кончается и пара находится в относительно горизонтальном канале, выставляем параметр TrendUpDn=0 (будут открываться селл и бай ордеры):
Советник может использоваться только в качестве вспомогательного инструмента, когда знаешь примерное поведение рынка, это не Грааль.
Описание параметров внутри кода, если что не понятно, пишите.
Используется индикатор WATR (спасибо автору) и Force Index. Можно добавить любые трендовые индикаторы по своему усмотрению.
Не добавлял локирования при непредвиденных просадках и зачистки неперспективных ордеров, что подняло бы надежность советника и прибыльность.
Параметры выставлены под EURUSD, но не оптимизированы, при оптимизации можно добиться лучшей картинки:)
Тестировал на А-ри с 5 знаками, если ваш ДЦ использует 4 знака уберите один ноль из параметров Shift, TProf и Step.
