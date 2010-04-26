Описание:



Гридер с виртуальной адресной сеткой (выставляются отложенные ордеры только в области текущей цены).

Чтобы не убивать депозит сразу, используется два трендовый индикатора на разных таймфреймах.

В зависимости от значений этих индикаторов выставляются buy или sell ордеры.

Можно выставлять сетку ордеров не используя индикаторы.

Есть система манименеджмента (выбор вариантов объема лота).

Предлагаю два варианта использования:

1. на тренде

возьмем пару EURUSD и период декабрь 2009- апрель 2010.

идет глобальный тренд вниз.

выставляем параметр TrendUpDn=-1 (будут открываться только селл ордеры)







При измененном манименеджменте, параметр _MM=2, и отсутствии индикаторов, сглаживающих просадки, OnlyFastSlow=3, можно получить экстремальный вариант торговли:















2. Тренд вроде кончается и пара находится в относительно горизонтальном канале, выставляем параметр TrendUpDn=0 (будут открываться селл и бай ордеры):







Советник может использоваться только в качестве вспомогательного инструмента, когда знаешь примерное поведение рынка, это не Грааль.

Описание параметров внутри кода, если что не понятно, пишите.



Используется индикатор WATR (спасибо автору) и Force Index. Можно добавить любые трендовые индикаторы по своему усмотрению.

Не добавлял локирования при непредвиденных просадках и зачистки неперспективных ордеров, что подняло бы надежность советника и прибыльность.

Параметры выставлены под EURUSD, но не оптимизированы, при оптимизации можно добиться лучшей картинки:)

Тестировал на А-ри с 5 знаками, если ваш ДЦ использует 4 знака уберите один ноль из параметров Shift, TProf и Step.