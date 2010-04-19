CodeBaseРазделы
Индикаторы

Magic_vision исправленная версия - индикатор для MetaTrader 4

Sergey Guliaev
Описание:

Позволяет наблюдать значения стохастиков, абсолютных и относительных скоростей MA, а также ускорений MA на всех таймфреймах одновременно.


