Индикаторы

Индикатор Fibo-for-Candle - индикатор для MetaTrader 4

Alexei Kharchenko
7571
(4)
Отображает текущую свечу любой размерности. Горизонтальная линия показывает уровень открытия свечи.

CheckBar=24, // размерность свечи на выбранном ТФ
TimeFrame=60; // ТФ
Trend=true; // Меняет направление Фибо-уровней





Ichimoku Ichimoku

Советник на основе индикатора Ишимоку. Продаем, если Ichimoku Tenkan-Sen сверху вниз пересекает Ichimoku Kijun-Sen и цена закрытия находится ниже облака Ichimoku. Покупка наоборот.

profitunity_signals profitunity_signals

Библиотека содержит сигналы по торговой системе Билла Вильямса Profitunity

Vollev Vollev

Уровни по средней волатильности

DZ_expLeManTrend DZ_expLeManTrend

Советник на основе индикатора LeManTrend.