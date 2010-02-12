Описание:

Данный индикатор создан для отображения в МТ4 графика типа "крестики-нолики" (далее ХО). При составлении алгоритма использовалась книга "POINT AND FIGURE CHARTING" The Essential Application for Forecasting and Tracking Market Prices" автор Thomas J. Dorsey. При тестировании индикатора использовались графики с сайта http://stockcharts.com/

Следует учесть, что при выборе разного ТФ, график ХО будет создан разный. Это обусловленно тем, что при выборе графиков М1 и Д1 за один и тот же период (скажем, 2 дня), в случае с графиком М1 котировки будут значительно более детальные.

Пример. Возьмем размер бокса = 10 пп, разворот = 3 бокса. Если за один день цена прошла 100 пунктов вверх, а на другой спустилась на 100 вниз, на Д1 индикатор увидит всего два бара для анализа и по ним построит один столбик из 10 боксов вниз, а на другом баре построит у столбик вверх. Если же мы посмотрим на М1, то цена могла за день сходить 5 раз вверх на 100 пунктов и 5 раз вниз на 100 пунктов, соответственно легко уместившись в дневную свечу. Индикатор нарисует 5 столбиков вверх и 5 вниз.

Если вы считаете что данный алгоритм не верен, пройдите пожалуйста по предложенной выше ссылке (http://stockcharts.com/), выберите любой инструмент и посмотрите график daily и график weekly ХО (других периодов там нет).

В версии 1.1 добавлены функции разметки боксов индикатора для более простого определения времени образования бокса. Вертикальными линиями можно разделить график по годам, а цветами можно отметить на каком боксе начался месяц. Прошу обратить внимание, что отмеченный бокс может не являться первым днем месяца. То что он выделен обозначает только что этот бокс образовался первым в конкретный месяц. Чтобы не запутаться во множестве цветов, цвета определены не для каждого месяца, а для 4 времен года, каждому из которых можно присвоить определенный оттенок. Обе функции можно отключить в настройках.

Внешние переменные:

extern color up_color = RoyalBlue ; // цвет Х extern color down_color = Crimson ; // цвет О extern color border_color = Black ; // цвет рамки extern int border_width = 2 ; // толщина рамки extern int size = 20 ; // высота одного Х или О extern int reverse = 3 ; // разворотный параметр extern int width = 3 ; // ширина одного Х или О в барах extern int bars = 1000 ; // количество баров для расчета, 0 - все бары extern bool separate_years = true ; // переключатель разделителей extern color separator_color = Black ; // цвет разделителей extern int separator_style = 2 ; // тип линии extern bool mark_months = true ; // переключатель выделения месяцев extern color winter_color = LightCyan ; // цвет зимы extern color spring_color = LimeGreen ; // цвет весны extern color summer_color = Yellow ; // цвет лета extern color autumn_color = Orange ; // цвет осени

Советы: