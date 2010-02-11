CodeBaseРазделы
Индикаторы

Parabolic (Open_Close) - индикатор для MetaTrader 4

Aleksejs Mihailovs
Обычный Parabolic, только построенный не по ценам High и Low, а по ценам Open и Close.

Мне была интересна сама идея.

Вроде, как волатильность должна была быть меньше.

Глупость!

Но может кому понадобиться - пользуйтесь.

С уважением,

Backspace.


