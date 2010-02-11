Смотри, как бесплатно скачать роботов
Parabolic (Open_Close) - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 3703
- Опубликован:
- Обновлен:
Обычный Parabolic, только построенный не по ценам High и Low, а по ценам Open и Close.
Мне была интересна сама идея.
Вроде, как волатильность должна была быть меньше.
Глупость!
Но может кому понадобиться - пользуйтесь.
С уважением,
Backspace.
