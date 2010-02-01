CodeBaseРазделы
Советники

Invest System 4.5 - эксперт для MetaTrader 4

Опубликован:
Обновлен:
Тест с 2004 г. по 2010 г.

Оставляйте Ваши комментарии по доработке советника.

Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)

Период 1 Минута (M1) 2004.01.28 00:01 - 2010.01.29 20:23 (2004.01.28 - 2010.01.30)
Модель По ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров)
Параметры StopLoss=240; TakeProfit=40;

Баров в истории 2118618 Смоделировано тиков 4152456 Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 0

Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 47768.48 Общая прибыль 188491.68 Общий убыток -140723.19
Прибыльность 1.34 Матожидание выигрыша 46.29
Абсолютная просадка 945.33 Максимальная просадка 19957.65 (37.55%) Относительная просадка 47.21% (12704.83)

Всего сделок 1032 Короткие позиции (% выигравших) 526 (87.26%) Длинные позиции (% выигравших) 506 (87.35%) Прибыльные сделки (% от всех) 901 (87.31%) Убыточные сделки (% от всех) 131 (12.69%)
Самая большая прибыльная сделка 2660.00 убыточная сделка -8522.71
Средняя прибыльная сделка 209.20 убыточная сделка -1074.22
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 32 (2865.50) непрерывных проигрышей (убыток) 2 (-9745.11)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 8610.20 (26) непрерывный убыток (число проигрышей) -9745.11 (2)
Средний непрерывный выигрыш 7 непрерывный проигрыш 1

