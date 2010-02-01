CodeBaseРазделы
Стратегия форекс Session Breakout - эксперт для MetaTrader 4

Рискну выложить на Ваш суд еще один советник. Принцип работы - без индикаторов. Есть одна проблемка.... советник НЕ работает в тестере стратегий, может кто-то переделает код выставления ордеров (нужно убрать Sleep). Испытывал советника на реальном счете (центовом) с начала этого года. Использовал пару ЕвроДоллар, таймфрейм М30 (таймфрейм роли не играет если правильно задать параметры int ХХ_zone = ХХ; // Количество баров для расчета границ ), трал не использовал.

Более подробно про тестирование описал в блоге Trend Must Go On это первая заметка (далее смотреть по названиям).

Вот сделки за время теста.

Файл "стейта" не выкладываю (есть таблица) т.к. параллельно на этом счете торговал и по другим парам, поэтому данные выбирал вручную.

Результат по балансу +595,40 и в работе еще четыре (открытых) ордера по ним на сегодня -229,80. (на сегодня 01.02.2010 в 15:12 просадка по открытым ордерам составляет -147.23)

 

Вот для интересующихся 

Монитор счета где работает советник http://www.onix-trade.net/?act=monitoring_stat&xid=21863 правда советник работает с января, а замониторил только в середине июля...
Если установите у себя на компе МТ4 от forex4you можете смотреть мой счет с советником по инвест паролю
логин 1624121
пароль tel320as
стартовый депозит в январе был 13200  поэтому прибыльность можете посмотреть на счете 
сейчас советник стоИт сразу на четырех парах = Евро = Фунт = Австралиец = Канадец

 


обсуждение здесь == простая система 

