Стратегия на пробой Боллинджера - эксперт для MetaTrader 4
- 5193
Автор:
Предложил Godlike. Исследовал Юрий FT.
Основные правила:
- Покупка – пробой и закрытие свечи выше верхней линии конверта Боллинджера на часовом графике, при этом цена должна быть выше средней линии на дневном графике.
- Покупка – при прорыве цены вниз и обратном ее возвращении в канал.
- Продажа – пробой и закрытие свечи ниже нижней линии конверта Боллинджера на часовом графике, при этом цена на дневном графике должна быть ниже средней линии.
- Продажа – при прорыве цены вверх и обратном ее возвращении в канал.
- СтопЛосс - 50 пунктов, ТейкПрофит – 80 пунктов.
- При достижении прибыли 30 пунктов необходимо зафиксировать 50% сделки и подтянуть стоп лосс с 50 на 20 пунктов.
Советы:
- Подробное исследование системы, сеты для советника, отчеты можно найти в 56 выпуске форекс журнала.
Мультивалютный советник на основе кластерного индикатора. Модификации второй версии.
Советник работает по кластерным индикаторам.Простая синхронизация ордеров на нескольких терминалах
Параллельное открытие или закрытие одного ордера с одинаковыми параметрами на нескольких терминалах(на 2-х), установленных на разных компьютерах(доступ по сети)
Советник для проведения различных экспериментов
Советник разработан специально для проведения исследований различных фильтров.Свечные модели
Просили выложить индюк по анализу свечных моделей Индюк не мой поэтому вопросов прошу не задавать