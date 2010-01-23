Автор:

Captain Nemo

Показывает "круглые" уровни цены (1.5, 1.6 и тд.) на всем диапазоне от исторического минимума до исторического максимума. Можно включить отображение промужуточных уровней (1.55, 1.65 и тд.).

ShowMidLevels (true/false) - включить отображение промежуточных уровней на таймфреймах 1D и ниже;

ShowMidLevels_W1 (true/false) - включить отображение промежуточных уровней на таймфрейме 1W;

ShowMidLevels_MN1 (true/false) - включить отображение промежуточных уровней на таймфрейме 1MN.