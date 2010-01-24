Полуавтоматическая торговля, аналог ExpertNET

Устанавливает до 5 ордеров Stop или Limit в обе стороны от текущей цены.

Обозначает их горизонтальными линиями.

Перемещая линии можно перемещать стопы ордера







Переменные:

Stop = true - выставляются Stop ордера

Stop = False - выставляются Limit ордера

Уровни СтопЛосс и ТейкПрофит задаются переменными SLoss и TProfit

Лот, выставляется у каждлй линии индивидуально lot1,2,3,4,5

При удалении линии, удаляется и ордер, установленный по ней.

Параметры prise_Buy и prise_Sell задают ценовые уровни линий. Если они равны 0, то линии выставляются по параметру DeltaPrice - расстояние между линиями

Если в момент установки эксперта на графике были отложенные ордера, то они переместятся по текущему расположению линий.