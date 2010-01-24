Ставь лайки и следи за новостями
Полуавтоматический безиндикаторный советник СЕТКА - эксперт для MetaTrader 4
- 9987
Полуавтоматическая торговля, аналог ExpertNET
Устанавливает до 5 ордеров Stop или Limit в обе стороны от текущей цены.
Обозначает их горизонтальными линиями.
Перемещая линии можно перемещать стопы ордера
Переменные:
Stop = true - выставляются Stop ордера
Stop = False - выставляются Limit ордера
Уровни СтопЛосс и ТейкПрофит задаются переменными SLoss и TProfit
Лот, выставляется у каждлй линии индивидуально lot1,2,3,4,5
При удалении линии, удаляется и ордер, установленный по ней.
Параметры prise_Buy и prise_Sell задают ценовые уровни линий. Если они равны 0, то линии выставляются по параметру DeltaPrice - расстояние между линиями
Если в момент установки эксперта на графике были отложенные ордера, то они переместятся по текущему расположению линий.
